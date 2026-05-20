  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Така про 0 очков Алекса в 7 играх серии против «Монреаля» при «минус 8»: «Гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен»
0

Агент Така про 0 очков Алекса в 7 играх серии против «Монреаля» при «минус 8»: «Гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен»

Агент Така о 0+0 Алекса в серии с «Монреалем»: это не изменит отношение на рынке.

Скотт Бартлетт, агент форварда «Баффало» Алекса Така, не считает, что неудачная игра его клиента в серии с «Монреалем» повлияет на контрактную ситуацию. 

30-летний Так не набрал ни одного очка в 7 играх серии с «Канадиенс» (3-4) при полезности «минус 8». При этом американец нанес 26 бросков в створ – больше всех в команде. 

В 6 матчах серии первого раунда с «Бостоном» он набрал 7 (4+3) баллов при «+8». 

«Я гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен. В седьмой игре у него был отличный заблокированный бросок. Он создал немало моментов, в том числе опасных. Просто ничего не получилось, но в первом раунде Алекс был очень хорош. 

Хоккеисты – не роботы. У любого игрока бывает отрезок, когда что-то не получается. Дело не в том, что он не старался или был неэффективен. Просто не было результативных действий. Для генменеджеров в этом нет ничего нового. Я уверен в том, что это ни на что не повлияет. Ему не 22 года», – сказал Бартлетт в интервью ESPN.

Летом Так может выйти на рынок свободных агентов. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,75 миллиона долларов. 

Бобровский – 2-й в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff. Так – 1-й, Овечкин – 6-й, Малкин – 8-й, Михеев – 29-й, Тарасенко – 31-й

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
logoвозможные переходы
logoНХЛ
logoБаффало
logoМонреаль
logoАлекс Так
logoКубок Стэнли

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно не повлияет. Как думали раньше, что Так не стоит 10 млн в год, которые его агент выпрашивает, так и будут продолжать думать.
Перевожу - наши запросы не поменялись.
Так полностью провалил серию, может на травме играл, но он уроженец окрестностей Баффало и болеет с детства за них, может ужмëтся в хотелках, тогда и в следующем году можно за Кубок побороться и хоккейную старость встретить дома
ОтветАлександр Мацюра
Так полностью провалил серию, может на травме играл, но он уроженец окрестностей Баффало и болеет с детства за них, может ужмëтся в хотелках, тогда и в следующем году можно за Кубок побороться и хоккейную старость встретить дома
Комментарий скрыт
ОтветDillon
Комментарий скрыт
Мужчина проснитесь, настали другие времена. Теперь кондентеры не Флориды, Вашингтоны, Питсбурги.
Настало время Баффало, Сан-Хосе, Монреаля, Анахайма
Один умник мне тут в комментариях доказывал, что Питсбургу нужно его подписать, вместо продления Малкина на год🤣
Мне одному не нравится, когда агенты в открытую, через прессу, комментируют игру своих клиентов? Особенно перед подписанием больших контрактов. Надеюсь Баффало не будет прогибаться и идти на поводу у таких агентов и подпишут на своих условиях.
ОтветStillinger
Мне одному не нравится, когда агенты в открытую, через прессу, комментируют игру своих клиентов? Особенно перед подписанием больших контрактов. Надеюсь Баффало не будет прогибаться и идти на поводу у таких агентов и подпишут на своих условиях.
Тебе нравится как Капризов с агентом Миннесоте руки выкрутили?
ОтветImperor7
Тебе нравится как Капризов с агентом Миннесоте руки выкрутили?
Конечно не нравится. Но по крайней мере он не комментировал в прессе игру Капризова.
В это межсезонье на рынке УФА у Така нет конкурентов, очевидно что цена не изменилась.
Он был именно ужасен
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
8 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
17 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
21 минуту назад
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
30 минут назад
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Невероятные эмоции, парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
1 минуту назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
22 минуты назад
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
47 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
сегодня, 14:25
Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году
сегодня, 14:11
Рекомендуем