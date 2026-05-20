Агент Така про 0 очков Алекса в 7 играх серии против «Монреаля» при «минус 8»: «Гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен»

Агент Така о 0+0 Алекса в серии с «Монреалем»: это не изменит отношение на рынке.

Скотт Бартлетт, агент форварда «Баффало » Алекса Така , не считает, что неудачная игра его клиента в серии с «Монреалем » повлияет на контрактную ситуацию.

30-летний Так не набрал ни одного очка в 7 играх серии с «Канадиенс» (3-4) при полезности «минус 8». При этом американец нанес 26 бросков в створ – больше всех в команде.

В 6 матчах серии первого раунда с «Бостоном» он набрал 7 (4+3) баллов при «+8».

«Я гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен. В седьмой игре у него был отличный заблокированный бросок. Он создал немало моментов, в том числе опасных. Просто ничего не получилось, но в первом раунде Алекс был очень хорош.

Хоккеисты – не роботы. У любого игрока бывает отрезок, когда что-то не получается. Дело не в том, что он не старался или был неэффективен. Просто не было результативных действий. Для генменеджеров в этом нет ничего нового. Я уверен в том, что это ни на что не повлияет. Ему не 22 года», – сказал Бартлетт в интервью ESPN.

Летом Так может выйти на рынок свободных агентов. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,75 миллиона долларов.

