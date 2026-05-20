  Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»

Генменеджер «Вегаса» прокомментировал скандал с увольнением тренера.

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон подтвердил, что несколько клубов НХЛ просили разрешение на переговоры с уволенным в конце регулярного чемпионата тренером Брюсом Кэссиди.

Сообщалось, что «Голден Найтс» отказали «Эдмонтону» и «Лос-Анджелесу». По условиям договора, клуб продолжает платить тренеру зарплату и имеет право отклонять запросы на переговоры до окончания срока оригинального соглашения (30 июня 2027 года).

«Мы последовательно утверждаем, что сейчас наше внимание сосредоточено на Кубке Стэнли, и все клубы уважают нашу позицию. Я разговаривал с Брюсом, он тоже это понимает», – сказал МакКриммон.

Ранее Ассоциация тренеров НХЛ заявила, что готова защищать интересы Кэссиди в случае необходимости.

Ассоциация тренеров НХЛ: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
А причем тут борьба за Кубок Стэнли и уволенный ГТ?
Сказали бы прямо, что не хотят видеть Кэссиди во главе команды Западной конференции.
Пока все всё понимают, туда тем временем лезет тоже всё понимающий Беруби)
Думаю, Беруби не возьмут, Эдмонтон это по игре как более успешный вариант Торонто, в котором он не сдюжил. Интервью с ним проводили, ибо надо показать что Стэн работает в поте лица, чтоб не поперли раньше времени.
В контракте прописано - это понятно.
Как переговоры Кэссиди, не работающего в клубе уже пару месяцев, могут отвлечь клуб от Кубка Стэнли - это непонятно.

Еще один драфт-пик заберут у Вегаса?)
Ну там нужно отвлекаться на переговоры по согласованию суммы, ещё чего-то
Да ладно. Кэссиди уволен и никак не влияет на игру команды в плей-офф. Дай разрешение на переговоры и всё. Дело на пять минут. Другое дело, что они не хотят его в команду Запада отдать. А с другой стороны, они возможно ещё расчитывают его вернуть ( деньги-то платятся ещё год), если Тортс провалится.
