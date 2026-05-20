Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон подтвердил, что несколько клубов НХЛ просили разрешение на переговоры с уволенным в конце регулярного чемпионата тренером Брюсом Кэссиди.
Сообщалось, что «Голден Найтс» отказали «Эдмонтону» и «Лос-Анджелесу». По условиям договора, клуб продолжает платить тренеру зарплату и имеет право отклонять запросы на переговоры до окончания срока оригинального соглашения (30 июня 2027 года).
«Мы последовательно утверждаем, что сейчас наше внимание сосредоточено на Кубке Стэнли, и все клубы уважают нашу позицию. Я разговаривал с Брюсом, он тоже это понимает», – сказал МакКриммон.
Ранее Ассоциация тренеров НХЛ заявила, что готова защищать интересы Кэссиди в случае необходимости.
Ассоциация тренеров НХЛ: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»
Сказали бы прямо, что не хотят видеть Кэссиди во главе команды Западной конференции.
Как переговоры Кэссиди, не работающего в клубе уже пару месяцев, могут отвлечь клуб от Кубка Стэнли - это непонятно.
Еще один драфт-пик заберут у Вегаса?)