  Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»
Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»

Ассоциация тренеров НХЛ сообщила, что следит за ситуацией с Брюсом Кэссиди.

Ранее появилась информация, что «Вегас» не разрешил бывшему главному тренеру команды начать переговоры с «Лос-Анджелесом». «Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона».

«Наша позиция заключается в том, что тренерам, которые остаются на контракте, но больше не работают в клубе, не следует препятствовать в поиске других возможностей трудоустройства.

Было бы беспрецедентным случаем на уровне главных тренеров, если бы нескольким командам было отказано в разрешении на общение с тренером Кэссиди. Ситуация все еще развивается, но нашим приоритетом является защита интересов наших членов в подобных обстоятельствах», – говорится в заявлении ассоциации.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
На самом деле бред, что нужно спрашивать бывший клуб. Надо делать как в футболе, уволили - платят зарплату, как только он нашел работу, то зп перестает капать, а тренер работает на новом месте.
В футболе так же имеют право вето команды, у которых тренеры по-прежнему на зп. Просто не было пока прецедентов в топ-лигах, чтобы уволенного (отстраненного) тренера на контракте к себе звал условно их прямой конкурент и ему было отказано
Клуб не бывший. Контракт ещё действует до 2027-го.☝️
А может там Вегас предлагал расторгнуть контракт по соглашению сторон (если такое возможно у них), но Кэссиди отказался. Вот теперь Вегас и принципиальничает: сиди, получай свою зарплату - ты же этого хотел.
А ещё может за штраф лиге мстит: вы требуете чтобы всё было по букве закона? ОК.
С чего бы Брюсу хотеть отказываться от 4.5 млн?) Он действует как здравый человек, недавно заявлял в прессе, что хочет работать и такие дела ему не нравятся, тут дело в бывшем работодателе - если не хочешь отпускать, зачем увольняешь? А если уволил, почему не даёшь работать?
Работодатель действующий до 30 июня 2027.☝️
Сегодня Маккриммон заявил, что они заняты плэй-офф, и не до судьбы Кэссиди))) что за организация оборзевших клоунов эти цыгане. Лиге надо забрать у них ещё пару раундов, чтобы поставить на место.
Я/Мы Брюс Кэсседи. Свободу Брюсу! Интересно было глянуть на его работу в Торонто или Лос-Анджелесе. В Эдмонтоне ловить нечего
Вегас как организация, это лучшая иллюстрация тезиса: "ничего личного, просто бизнес". Никогда не стеснялись класть на всё и на всех болт, и делать только то, что нужно им. На драфте расширения не боялись и грабили всех по полной. Увольняли тренеров при порой не самых плохих результатах. Могли обменять Флери сразу после выигранной Везины. По максимуму использовали ЛТИР со Стоуном. Вот и сейчас выкручивают руки уже своему бывшему тренеру, чтобы тот не работал на соседей по таблице.

И правильно делают. Собственно по этому они и являются одной из лучших команд последнего десятилетия.
Почему, когда игроков увольняют, то они могут находить новые команды, а тренеры нет?
Контракт разрывают, через драфт отказов.
Тут драфта не было, видимо поэтому.
Контракт ещё действует.
Кроме того, есть много игроков, которые также получают деньги не играя, один из последних примеров, Кори Прайс. У него контракт заканчивается в этом году, если точно помню.
