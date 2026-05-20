Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»
Ассоциация тренеров НХЛ сообщила, что следит за ситуацией с Брюсом Кэссиди.
Ранее появилась информация, что «Вегас» не разрешил бывшему главному тренеру команды начать переговоры с «Лос-Анджелесом». «Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.
Сообщалось, что «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона».
«Наша позиция заключается в том, что тренерам, которые остаются на контракте, но больше не работают в клубе, не следует препятствовать в поиске других возможностей трудоустройства.
Было бы беспрецедентным случаем на уровне главных тренеров, если бы нескольким командам было отказано в разрешении на общение с тренером Кэссиди. Ситуация все еще развивается, но нашим приоритетом является защита интересов наших членов в подобных обстоятельствах», – говорится в заявлении ассоциации.
А ещё может за штраф лиге мстит: вы требуете чтобы всё было по букве закона? ОК.
И правильно делают. Собственно по этому они и являются одной из лучших команд последнего десятилетия.
Тут драфта не было, видимо поэтому.
Контракт ещё действует.
Кроме того, есть много игроков, которые также получают деньги не играя, один из последних примеров, Кори Прайс. У него контракт заканчивается в этом году, если точно помню.