Ассоциация тренеров НХЛ следит за ситуацией Кэссиди в «Вегасе»: «Тренерам на контракте, больше не работающим в клубе, не следует препятствовать в поиске возможностей трудоустройства»

Ассоциация тренеров НХЛ сообщила, что следит за ситуацией с Кэссиди и «Вегасом».

Ассоциация тренеров НХЛ сообщила, что следит за ситуацией с Брюсом Кэссиди .

Ранее появилась информация , что «Вегас » не разрешил бывшему главному тренеру команды начать переговоры с «Лос-Анджелесом». «Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона».

«Наша позиция заключается в том, что тренерам, которые остаются на контракте, но больше не работают в клубе, не следует препятствовать в поиске других возможностей трудоустройства.

Было бы беспрецедентным случаем на уровне главных тренеров, если бы нескольким командам было отказано в разрешении на общение с тренером Кэссиди. Ситуация все еще развивается, но нашим приоритетом является защита интересов наших членов в подобных обстоятельствах», – говорится в заявлении ассоциации.