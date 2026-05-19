«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом». Ранее клуб отклонил запрос «Эдмонтона»
«Вегас» не разрешил бывшему главному тренеру команды Брюсу Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом».
«Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.
Отметим, что ранее «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона».
«Лос-Анджелес» выбыл из Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию «Колорадо» (0-4).
Фридман о «Торонто»: «Думаю, они свяжутся с Кэссиди, но маловероятно, что он станет главным тренером. Мэлотра – подходящий кандидат, Вудкрофт»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Энди Стрикленда
Вроде и уволили, дайте человеку дальше искать работу.
Всё из за контракта или другая причина. Буду рад объяснению)
Но если возвращаться по восточным направлениям - так то по хорошему к Крыльям его или в НДД, если уж Дебур на Островах, их надо тоже поднимать.)
Как-то с одной стороны удобно, не работать год-подтора и получать деньги, но может кто-то хочет обратное, отказаться от денег и работать?
А так годик посидеть и ничего страшного, это не хоккеист, который потеряет форму за такой срок