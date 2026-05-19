«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом». Ранее клуб отклонил запрос «Эдмонтона»

«Вегас» отказал «Лос-Анджелесу» в переговорах с Брюсом Кэссиди.

«Вегас » не разрешил бывшему главному тренеру команды Брюсу Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом ».

«Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.

Отметим, что ранее «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона ».

«Лос-Анджелес» выбыл из Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию «Колорадо» (0-4).

Фридман о «Торонто»: «Думаю, они свяжутся с Кэссиди, но маловероятно, что он станет главным тренером. Мэлотра – подходящий кандидат, Вудкрофт»