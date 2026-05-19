  «Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом». Ранее клуб отклонил запрос «Эдмонтона»
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом». Ранее клуб отклонил запрос «Эдмонтона»

«Вегас» не разрешил бывшему главному тренеру команды Брюсу Кэссиди начать переговоры с «Лос-Анджелесом».

«Голден Найтс» уволили специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остается в силе до 30 июня 2027 года.

Отметим, что ранее «Вегас» дал аналогичный отказ на запрос «Эдмонтона».

«Лос-Анджелес» выбыл из Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию «Колорадо» (0-4).

Фридман о «Торонто»: «Думаю, они свяжутся с Кэссиди, но маловероятно, что он станет главным тренером. Мэлотра – подходящий кандидат, Вудкрофт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Энди Стрикленда
Как то абсурдно.
Вроде и уволили, дайте человеку дальше искать работу.
Всё из за контракта или другая причина. Буду рад объяснению)
ОтветMaksmen1995
Насколько я помню, они хоть его и уволили, но платят ему зарплату по контракту дальше, до его истечения, поэтому они могут решать, дать ему работать в это время или нет
ОтветMaksmen1995
Ещё год контракта у него. Только из-за этого.
Ну и отдохнул бы. Расслабился. Почитал комментарии диванов о том как надо тренеровать(зарубежных разумеется). Вернулся бы в три раза сильней.
Ответ42mk@
Съездил бы на стажировку к Ротенбергу)))
Если в следующем сезоне что то пойдет не так - в загашнике уже есть готовый кандидат))
Не совсем, с игроками там не полную сумму контракта и не всю продолжительность, а здесь всю сумму и весь срок так же, как если бы они его не увольняли. Ну по поводу переговоров, так у них устроено, что не просто заключать нельзя, а даже вести переговоры. Думаю они разрешат ему вести переговоры только с клубами из восточной конференции
Если Тортс такой халиф на час, даже держа в уме то, что ВГН каким то образом смогут замахнуться на КС, то Брюс вполне еще свой чел там.) И трижды входят в одну реку, что бы там в "раздевалках" не было.
Но если возвращаться по восточным направлениям - так то по хорошему к Крыльям его или в НДД, если уж Дебур на Островах, их надо тоже поднимать.)
А тренер может отказаться по остаткам за контракт и расторгнуть его, если не хочет терять активный стаж и энергия есть работать активно?
Как-то с одной стороны удобно, не работать год-подтора и получать деньги, но может кто-то хочет обратное, отказаться от денег и работать?
ОтветSkrtel
Он сейчас на ТВ работает, там денежку получает ещё.
А так годик посидеть и ничего страшного, это не хоккеист, который потеряет форму за такой срок
Высоко оплачиваемое рабство
Сам бог его в Торонто ведёт
Это как так? Официально его не уволили что ли?
Кассиди не уволили - его отстранили от работы, он продолжает получать зарплату по контракту в клубе. Никто не хочет обратить внимание, что ему запретили вести переговоры с командами из "Пасифика". Вполне резонно руководство "Вегаса" не желает иметь в составе прямых конкурентов сильного коуча. Поступит предложение с Востока, или даже с "Центра" - отпустят.
