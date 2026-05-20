  • Макар пропустил несколько тренировок «Колорадо» после выхода в финал Запада. Его участие в 1-м матче серии с «Вегасом» может быть под вопросом
Кэйл Макар может пропустить 1-й матч серии с «Вегасом» в финале Запада.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустил тренировку команды во вторник. 

Он пропустил уже три занятия команды после ее выхода в финал Западной конференции. «Эвеланш» сыграют в нем с «Вегасом», первый матч серии состоится 20 мая (в ночь на 21 мая по московскому времени). 

Главный тренер команды Джаред Беднар после тренировки так ответил на вопрос о том, есть ли опасения, что Макар не выйдет на первую игру: «Нет, пока нет». 

Тем не менее, ожидается, что решение о его участии может быть принято непосредственно перед матчем. Ранее по ходу плей-офф 27-летний канадец также пропускал тренировки, из-за чего возникли предположения, что он не совсем здоров. 

В 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59. 

Добавим, что защитник Сэм Малински и нападающий Арттури Лехконен, пропустившие две заключительные игры серии против «Миннесоты» (4-1), тренировались с полным контактом.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Макар очень нужен на Вегас.
