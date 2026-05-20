  • Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»
Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон высказался о предстоящей серии с «Вегасом» в финале Западной конференции. 

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени – в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» – в 2023-м. 

«Я просто не могу представить, что эта серия окажется короткой. Будет трудно, мы готовы к семи матчам. 

Они выиграли Кубок Стэнли совсем недавно, через год после нас. У них много парней, которые знают, что для этого нужно. 

У них есть Джек Айкел – один из лучших игроков в лиге, с ним будет сложно справиться. Он большой, сильный парень, универсал.

Нам предстоит командная работа, чтобы давать ему меньше свободного пространства и времени на принятие решений. Но Джек все равно будет создавать моменты – уж очень он хорош. Надеюсь, мы сумеем его как-то ограничить», – сказал Маккиннон. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Айкелл набрал ассистов, но закрывать надо Марнера, Дорофеева и Хаудена.
Уважительно, молодец! Серия будет очень интересной, вязкое болото Вегаса против стремительной лавины Колорадо!
ОтветStriderogolik
А че он должен был сказать ? Что мы в одну калитку вынесем Вегас ?
Не стоит списывать со счетов Марнера и Дорофеева
У них и кроме Эйчела есть кому нервы попортить
