Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»

Нэтан Маккиннон о серии с «Вегасом»: не вижу ее короткой, готовы к 7 играм.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон высказался о предстоящей серии с «Вегасом » в финале Западной конференции.

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени – в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» – в 2023-м.

«Я просто не могу представить, что эта серия окажется короткой. Будет трудно, мы готовы к семи матчам.

Они выиграли Кубок Стэнли совсем недавно, через год после нас. У них много парней, которые знают, что для этого нужно.

У них есть Джек Айкел – один из лучших игроков в лиге, с ним будет сложно справиться. Он большой, сильный парень, универсал.

Нам предстоит командная работа, чтобы давать ему меньше свободного пространства и времени на принятие решений. Но Джек все равно будет создавать моменты – уж очень он хорош. Надеюсь, мы сумеем его как-то ограничить», – сказал Маккиннон.