Айкел о финале Запада против «Колорадо»: «Игра против Маккиннона станет серьезным испытанием для «Вегаса». Он будет создавать нам проблемы»

Джек Айкел о финале Запада против «Колорадо»: Маккиннон создаст нам проблемы.

Форвард «Вегаса » Джек Айкел высказался о предстоящей серии с «Колорадо » в финале Западной конференции.

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени – в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» – в 2023-м.

«Игра против Маккиннона станет для нас серьезным испытанием. Он невероятный игрок. Нэтан будет создавать нам проблемы за счет своей скорости и умения создавать моменты, не снижая ее.

Мы должны быть готовы к этому. У него бойцовский характер, как известно. В плей-офф он показывает свою лучшую игру. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сдерживать его, играть против него жестко и сделать все, что в наших силах.

Если говорить о серии в целом, то нужно извлекать пользу из накопленного ранее опыта. В обеих командах много игроков, которые провели множество важных матчей.

Будет борьба. Обычно побеждает та команда, которая лучше сыграла, хотя и не всегда. Когда ты оказываешься в ситуации, когда на кону стоит очень многое, способность отбросить весь внешний шум и сосредоточиться на хоккее – это очень важная часть успеха», – сказал Айкел.