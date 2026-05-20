  • Айкел о финале Запада против «Колорадо»: «Игра против Маккиннона станет серьезным испытанием для «Вегаса». Он будет создавать нам проблемы»
Форвард «Вегаса» Джек Айкел высказался о предстоящей серии с «Колорадо» в финале Западной конференции. 

Первый матч состоится в Денвере 20 мая (по московскому времени – в ночь на 21 мая). В серии встретятся два предыдущих обладателя Кубка Стэнли с Запада. «Эвеланш» выиграли трофей в 2022 году, «Голден Найтс» – в 2023-м. 

«Игра против Маккиннона станет для нас серьезным испытанием. Он невероятный игрок. Нэтан будет создавать нам проблемы за счет своей скорости и умения создавать моменты, не снижая ее. 

Мы должны быть готовы к этому. У него бойцовский характер, как известно. В плей-офф он показывает свою лучшую игру. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сдерживать его, играть против него жестко и сделать все, что в наших силах. 

Если говорить о серии в целом, то нужно извлекать пользу из накопленного ранее опыта. В обеих командах много игроков, которые провели множество важных матчей. 

Будет борьба. Обычно побеждает та команда, которая лучше сыграла, хотя и не всегда. Когда ты оказываешься в ситуации, когда на кону стоит очень многое, способность отбросить весь внешний шум и сосредоточиться на хоккее – это очень важная часть успеха», – сказал Айкел.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Третье и четвертые звенья, будут решат исход
ОтветStan91_AVS
Третье и четвертые звенья, будут решат исход
Точнее 3 и 4 звенья Вегаса и то, насколько эффективный автобус Торторелла сумеет из них организовать.
Если бы только Макк. Зря они что ли Кадри прихватили. Когда из двух команд набирается полноценная бригада обладателей КС в трехлетнем срезе, то здесь много других факторов. С Колорадо нужно играть еще плотнее плотного, в сравнении с тем, что Тортс показывал в играх, но достаточно ли этого. )
Обменялись комплиментами ))
