Директор «Северстали» об увеличении числа игр в КХЛ: «Из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы. На выезды нужны чартеры, расходы растут»
Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о возможном увеличении числа матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.
– Есть предложение увеличить количество матчей регулярного чемпионата с 68 до 74, чтобы по ходу сезона не было больших пауз между играми. Как вам такая идея?
– В НХЛ сейчас играют по 82 матча, со следующего сезона будет даже по 84. Понятно, чем больше матчей, тем лучше. Но в Северной Америке от этого зависит заработок. У нас в этом вопросе примерно так же, но нельзя забывать, что и расходы растут.
На выезды нужны чартерные рейсы, а сейчас один авиационный керосин из-за событий на Ближнем Востоке взлетел в разы! В этом вопросе, как и везде, есть свои плюсы и минусы, – сказал Канаков.
А причём тут Россия ? Вроде бы у неё своя нефть ? Или просто из-за разнесённых НПЗ керосин закупают в, допустим, Беларуси ?
Повышение цен на продукты в магазинах? А вы посмотрите что на ближнем востоке творится! Асфальт развалился после зимы? Ну конечно же, вы новости про ближний восток не смотрите?