  Директор «Северстали» об увеличении числа игр в КХЛ: «Из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы. На выезды нужны чартеры, расходы растут»
Директор «Северстали» об увеличении числа игр в КХЛ: «Из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы. На выезды нужны чартеры, расходы растут»

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о возможном увеличении числа матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.

– Есть предложение увеличить количество матчей регулярного чемпионата с 68 до 74, чтобы по ходу сезона не было больших пауз между играми. Как вам такая идея?

– В НХЛ сейчас играют по 82 матча, со следующего сезона будет даже по 84. Понятно, чем больше матчей, тем лучше. Но в Северной Америке от этого зависит заработок. У нас в этом вопросе примерно так же, но нельзя забывать, что и расходы растут.

На выезды нужны чартерные рейсы, а сейчас один авиационный керосин из-за событий на Ближнем Востоке взлетел в разы! В этом вопросе, как и везде, есть свои плюсы и минусы, – сказал Канаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Жаль что в России нет природных ресурсов 😔
На выезды нужны чартерные рейсы, а сейчас один авиационный керосин из-за событий на Ближнем Востоке взлетел в разы!

А причём тут Россия ? Вроде бы у неё своя нефть ? Или просто из-за разнесённых НПЗ керосин закупают в, допустим, Беларуси ?
Как же удачно приплетают теперь Ближний Восток. Можно всё свалить на него
Повышение цен на продукты в магазинах? А вы посмотрите что на ближнем востоке творится! Асфальт развалился после зимы? Ну конечно же, вы новости про ближний восток не смотрите?
Трамп - наш слон, всё-таки)
Владелец Северстали, по совместительству самый богатый олигарх РФ, (нам не)товарищ Мордашёв уж как-нибудь наверное поможет своей команде. Поднимет на внутреннем рынке цену на чермет еще раза в два (на экспорт он продает дешевле, но там уважаемые партнеры, а тут плебеи) и с этих 2-х прОцентов доплатит за керосин. По-братски.
Мы что, керосин на Ближнем Востоке закупаем? У нас в нём можно купаться и бесплатно раздавать, а они для внутреннего рынка цены загибают.
Бесплатно раздавать не хочется. Если цена на него взлетела во всём мире, значит и внутри страны будьте здравы покупать по мировым ценам. Уже посчитанную прибыль терять неохота.
Вопрос в другом - почему, когда во всем мире цены падают, у нас бензин все равно дорожает?
Увеличивать не надо, 68 хватает точно для регулярки. Сделайте спаренные матчи, чтобы к соперникам по конференции два раза не летать, сразу серьёзная экономия, особенно для восточных клубов
Спаренные матчи если только как в НХЛ ) сегодня кого-то дома принимаешь ,а завтра уже выезд
на поезде катайтесь🤣✌️😬
Нужно более грамотно и профи составлять календарь игр для команд !
