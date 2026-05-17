Потанин о любимом сюжете в хоккее: «Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, там шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»

Владимир Потанин: в КХЛ шикарная интрига, но рекорд Овечкина ничего не перебьет.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал рекорд Александра Овечкина своим любимым сюжетом в хоккее.

– Владимир Олегович, какой ваш любимый хоккейный сюжет?

– Овечкин . Несмотря на то, что мы все смотрим КХЛ, и там шикарная интрига, и хоккей смотрится, но, конечно, рекорд Овечкина ничего не перебьет.

Главное событие? Оно предстоит через 2–3 матча, когда мы поймем, все‑таки «Локомотив » или «Ак Барс». Обратите внимание, что я не называю главным событием года финал Олимпийских игр.

Хотя матч США – Канада был очень зрелищным и по накалу очень интересным. Но нас там нет, и интерес к этому событию падает.

В КХЛ интрига закручена очень лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем это уже не первый год, – сказал Потанин.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ , он обновлял рекорд лиги на протяжении сезона (рекордный 895-й гол был забит в апреле 2025 года).

С учетом плей‑офф у 40-летнего россиянина 1006 шайб, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).