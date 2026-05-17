Потанин о любимом сюжете в хоккее: «Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, там шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»
Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал рекорд Александра Овечкина своим любимым сюжетом в хоккее.
– Владимир Олегович, какой ваш любимый хоккейный сюжет?
– Овечкин. Несмотря на то, что мы все смотрим КХЛ, и там шикарная интрига, и хоккей смотрится, но, конечно, рекорд Овечкина ничего не перебьет.
Главное событие? Оно предстоит через 2–3 матча, когда мы поймем, все‑таки «Локомотив» или «Ак Барс». Обратите внимание, что я не называю главным событием года финал Олимпийских игр.
Хотя матч США – Канада был очень зрелищным и по накалу очень интересным. Но нас там нет, и интерес к этому событию падает.
В КХЛ интрига закручена очень лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем это уже не первый год, – сказал Потанин.
У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновлял рекорд лиги на протяжении сезона (рекордный 895-й гол был забит в апреле 2025 года).
С учетом плей‑офф у 40-летнего россиянина 1006 шайб, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).
