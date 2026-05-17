  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Потанин о любимом сюжете в хоккее: «Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, там шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»
0

Потанин о любимом сюжете в хоккее: «Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, там шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»

Владимир Потанин: в КХЛ шикарная интрига, но рекорд Овечкина ничего не перебьет.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал рекорд Александра Овечкина своим любимым сюжетом в хоккее. 

– Владимир Олегович, какой ваш любимый хоккейный сюжет?

– Овечкин. Несмотря на то, что мы все смотрим КХЛ, и там шикарная интрига, и хоккей смотрится, но, конечно, рекорд Овечкина ничего не перебьет.

Главное событие? Оно предстоит через 2–3 матча, когда мы поймем, все‑таки «Локомотив» или «Ак Барс». Обратите внимание, что я не называю главным событием года финал Олимпийских игр.

Хотя матч США – Канада был очень зрелищным и по накалу очень интересным. Но нас там нет, и интерес к этому событию падает.

В КХЛ интрига закручена очень лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем это уже не первый год, – сказал Потанин. 

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновлял рекорд лиги на протяжении сезона (рекордный 895-й гол был забит в апреле 2025 года).

С учетом плей‑офф у 40-летнего россиянина 1006 шайб, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАк Барс
logoАлександр Овечкин
logoОлимпиада-2026
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
бизнес
logoВладимир Потанин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Нас там с 98 не было, что ж теперь ¯_(ツ)_/¯
Ответdrugoon
Нас там с 98 не было, что ж теперь ¯_(ツ)_/¯
Теперь - по методичке, все эти финалы являются несостоявшимися, ибо нет нас - нет никакой интриги))
ОтветMaxim Shumov
Теперь - по методичке, все эти финалы являются несостоявшимися, ибо нет нас - нет никакой интриги))
т.е и до 98 профи не было, так что и в другую сторону работает😄✌️😬✌️🤭
Зачем задавать такие вопросы чувакам работающим по методичке? Задайте вопрос людям, которые действительно любят хоккей как зрелище и у большинства именно финальный матч ОИ будет может и не любимым, но самым захватывающим наверняка. И интереса там было очень и очень много
ОтветUnnamed80
Зачем задавать такие вопросы чувакам работающим по методичке? Задайте вопрос людям, которые действительно любят хоккей как зрелище и у большинства именно финальный матч ОИ будет может и не любимым, но самым захватывающим наверняка. И интереса там было очень и очень много
Извините за хвастовство, но! Как человек следивший в этом году за НХЛ, КХЛ, Шведской, Финской, Швейцарской лигой, МЧМ и ОИ, могу с уверенностью сказать, что финал ОИ был лучшим матчем в этом году. Ну может быть еще 7 матч в финале Швейцарской лиги был интересным. Там Шпрунгер в своем последнем матче в лиге в 40 лет выиграл впервые чемпионство. Ну а так по зрелищности, ожиданию и игре финал ОИ никому не переплюнуть!
ОтветАртём Коковихин
Извините за хвастовство, но! Как человек следивший в этом году за НХЛ, КХЛ, Шведской, Финской, Швейцарской лигой, МЧМ и ОИ, могу с уверенностью сказать, что финал ОИ был лучшим матчем в этом году. Ну может быть еще 7 матч в финале Швейцарской лиги был интересным. Там Шпрунгер в своем последнем матче в лиге в 40 лет выиграл впервые чемпионство. Ну а так по зрелищности, ожиданию и игре финал ОИ никому не переплюнуть!
Я придерживаюсь такого же мнения.
Объективно, игра США - Канада - это золотая классика хоккея и один из лучших матчей в истории. Из подобных могу выделить финал в Ванкувере, финал в Квебеке
ОтветАндрей Шульга
Объективно, игра США - Канада - это золотая классика хоккея и один из лучших матчей в истории. Из подобных могу выделить финал в Ванкувере, финал в Квебеке
Если провести параллели с футболом, то это матч уровня Бавария-Реал, Бавария-Барса, ПСЖ-Барса, Бавария-ПСЖ, Реал-Барса. Если матчи сборных, то вспоминается последний матч ЧЕ Испания-Германия. А если добавить предстоящий ЧМ по футболу, то если будут матчи Испания-Бразилия, Испания-Аргентина, Германия-Бразилия, Германия-Аргентина, то вот с каким-то из этих футбольных матчей тоже можно будет сравнивать хоккейный финал ОИ США-Канада
Мы смотрим КХЛ, но Овечкин, потому что россиянин.
Мы смотрим КХЛ, поэтому финал КГ, потому что в матче США - Канада нет вообще ничего патриотичного.
Отдельный респект за лихо закрученные сюжеты в КХЛ. Где 14 участников плей-офф следующего сезона можно назвать уже сейчас А главная интрига состоит в том, сдохнет ли летом ещё пара клубов или ещё год другой помучаются
Его рекорд для простых обывателей ни чего особо не даёт. И запомниться он нам , как рекордсмен Американской Лиги, который не принёс нам своим участием Олимпийского золота. 🥇 Когда здесь рядом и своё. Вот чем надо восхищаться. 😁
ОтветЕвгений Шеин
Его рекорд для простых обывателей ни чего особо не даёт. И запомниться он нам , как рекордсмен Американской Лиги, который не принёс нам своим участием Олимпийского золота. 🥇 Когда здесь рядом и своё. Вот чем надо восхищаться. 😁
все рекорды для простых ни чего особо не дают, если уж на то пошло
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
21 минуту назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
36 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
55 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
58 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
11 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем