«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»

«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Лада » сыграет в следующем FONBET чемпионате КХЛ.

Ранее появилась информация , что тольяттинский клуб может провести сезон в Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.

«С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнером – компанией «Полипласт» также сегодня была встреча.

Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», – сказал Федорищев.

Шуми Бабаев: «Слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Если мы ее потеряем, будет страдать и календарь, и конкуренция»