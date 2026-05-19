  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
0

«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»

«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Лада» сыграет в следующем FONBET чемпионате КХЛ.

Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб может провести сезон в Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.

«С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнером – компанией «Полипласт» также сегодня была встреча.

Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», – сказал Федорищев.

Шуми Бабаев: «Слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Если мы ее потеряем, будет страдать и календарь, и конкуренция»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ТАСС
logoденьги
logoПолитика
logoЛада
logoКХЛ
logoВячеслав Федорищев
ТАСС
logoВХЛ
бизнес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветАлексей Иванов
Оставлены нах)
Неплохо)
Федорищев - клоун. Сам придумывает проблемы, а потом "превозмогая все невзгоды" их решает. А чаще не решает, а просто забывает о них.
Ответmemphis
Федорищев - клоун. Сам придумывает проблемы, а потом "превозмогая все невзгоды" их решает. А чаще не решает, а просто забывает о них.
можно по разному к нему относится,но без этого "клоуна" пылили бы сейчас в вхл без вариантов
ОтветОлег Пашинин
можно по разному к нему относится,но без этого "клоуна" пылили бы сейчас в вхл без вариантов
Вот только не надо из него спасителя Лады делать. Ему плевать на команду. Лучше спасибо болельщикам сказать, которые всегда своей активностью привлекали внимание властей к Ладе. Меркушкин, Азаров, Федорищев - каждый в какой-то момент использовал этот клуб для своего пиара. Не будь столь мощной болельщицкой поддержки, все эти "главы региона" и внимания не обратили бы на такой "инструмент пиара".

А Федорищев изначально влез в дела клуба, совершенно не представляя, что такое хоккей. Он тупо притащил своих друганов из Полипласта, которые весь сезон творили дичь с составом, ТШ, персоналом, школой. И есть огромные опасения, что после этого спонсорства Полипласта хоккея в Тольятти вообще не будет.
Хорошо, что «Лада» остаётся, вот только если будет такой же менеджмент, как в прошлом сезоне, то 10-е место на Западе обеспечено.
ОтветИван Буренков
Хорошо, что «Лада» остаётся, вот только если будет такой же менеджмент, как в прошлом сезоне, то 10-е место на Западе обеспечено.
чем же это хорошо ???
Разве такое возможно в НХЛ, чтобы клуб убыточный еще и содержали регион и спонсоры? Может такие случаи и были за океаном, но я что-то в такое не верю совсем) А кто-то еще говорит о том, что уровень КХЛ близок к НХЛ. Больше половины команд тупо бы исчезли без гос денег.
ОтветSeror
Разве такое возможно в НХЛ, чтобы клуб убыточный еще и содержали регион и спонсоры? Может такие случаи и были за океаном, но я что-то в такое не верю совсем) А кто-то еще говорит о том, что уровень КХЛ близок к НХЛ. Больше половины команд тупо бы исчезли без гос денег.
Аризона большую часть своей пустынной истории была убыточной. Играла на муниципальных аренах, и в какой-то момент даже содержалась на внешнем управлении лиги. Да Квебек и Хартфорд впоследствии были проданы с переездом отчасти потому что собственники не смогли выбыть субсидии и оплату строительства арены у государства. Так что да, клубы там все действительно частные, но госбабла урвать при любой возможности пытаются
ОтветSeror
Разве такое возможно в НХЛ, чтобы клуб убыточный еще и содержали регион и спонсоры? Может такие случаи и были за океаном, но я что-то в такое не верю совсем) А кто-то еще говорит о том, что уровень КХЛ близок к НХЛ. Больше половины команд тупо бы исчезли без гос денег.
А что есть какие то прибыльные клубы? или кто то на частном финансирование?
Почему полипласт, а не автоваз?)
Пусть тогда меняют название😁
О, профессиональный спорт России!
Бессмысленный и беспощадный.
А что, Полипласт, это такая золотая жила с огромной доходностью, что хватает башлять миллионы рублей каким-то хоккеистам?
Вот если б он сказал, проспонсирую из своего кармана, как парень, я бы понял) И может быть даже чуть чуть где то глубоко зауважал.Хотя не ,не смог бы.
конкуренция точно не пострадает
КХЛ уже конечно пора реформировать!Да и ВХЛ тоже.Делать нормальную вертикаль.Две лиги очень раздуты.Клубов столько что ещё на третью лигу хватит))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шуми Бабаев: «Слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Если мы ее потеряем, будет страдать и календарь, и конкуренция»
18 мая, 19:49
Министр спорта Татарстана о возможности появления новой арены в Казани: «Триггером может послужить Кубок Гагарина у «Ак Барса» в этом году»
15 мая, 16:14
«Лада» про слухи о возможном снятии с КХЛ: «Никаких комментариев нет. Впервые слышим данную новость»
14 мая, 18:14
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
23 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
30 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
58 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
11 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
38 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
51 минуту назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем