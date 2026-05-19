«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Лада» сыграет в следующем FONBET чемпионате КХЛ.
Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб может провести сезон в Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.
«С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнером – компанией «Полипласт» также сегодня была встреча.
Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», – сказал Федорищев.
Шуми Бабаев: «Слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Если мы ее потеряем, будет страдать и календарь, и конкуренция»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ТАСС
А Федорищев изначально влез в дела клуба, совершенно не представляя, что такое хоккей. Он тупо притащил своих друганов из Полипласта, которые весь сезон творили дичь с составом, ТШ, персоналом, школой. И есть огромные опасения, что после этого спонсорства Полипласта хоккея в Тольятти вообще не будет.
Пусть тогда меняют название😁
Бессмысленный и беспощадный.