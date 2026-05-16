  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Черных про Аймурзина: «Продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты: мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет»
10

Агент Черных про Аймурзина: «Продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты: мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет»

Агент Аймурзина: продолжаем общение с клубами НХЛ.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали» Данила Аймурзина, заявил о переговорах с клубами НХЛ касательно хоккеиста.

Контракт форварда и череповецкого клуба рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне Аймурзин набрал 43 (14+29) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 5 играх.

– Действительно в СКА заинтересованы в переходе Аймурзина?

– Аймурзиным многие клубы КХЛ интересуются, даже в случае того, если он подпишет контракт в НХЛ. Ведь он еще долго будет ограниченно свободным агентом.

– Аймурзин все-таки склоняется к отъезду за океан?

– Мы продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты, потому что мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет.

Если наши североамериканские партнеры из агентства Quartexx скажут, что рано будет ехать или что среди клубов не лучшие варианты, а Данил прислушается, тогда он останется здесь.

В настоящий момент мы еще общаемся с клубами, – сказал Александр Черных.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoДанил Аймурзин
logoСеверсталь
logoНХЛ
logoСКА
Александр Черных
logoКХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продолжаем ждать сколько отсыпет ска
Ответ sd4fmwrvz8
Продолжаем ждать сколько отсыпет ска
100 млн уже отсыпали, не знаю к чему этот пух про НХЛ))
да кому он в НХЛ нужен??)))
Шабанова уже отправили в «Айлендерс» вместе с Цыплаковым
Черных это родственник Бабаева какой-то
Где мурзик и где НХЛ
Односторонний контракт в NHL он не получит никогда. То есть, если и поедет, то будет пробиваться через AHL. И не факт, что пробьется.
У Черных прям на поток каждый год поставлено отправка молодых хоккеистов в СА. И ведь пофиг ему, играют, не играют, что там , как . Лишь бы бабло своё получить
Рукастый парень , скоростной , бросок есть , почему бы не стать Панариным , очень может даже получится
Чьих он агент?
В звено к Макдевиду Эдмонтон ,и заиграет элитный снайпер Аймурзин !!! УДАЧИ !!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черных о мнении, что агенты ошиблись с выбором «Айлендерс» для Шабанова: «В Америке журналиста Хайруллина давно бы засудили. Мы рекомендовали Максиму другие клубы»
8 мая, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026 по хоккею. США сыграют с Финляндией, Канада – с Данией, Швейцария против Германии, Швеция встретится с Чехией
12 минут назад
Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»
14 минут назад
Плющев о том, что у Сурина нет голов в финале Кубка Гагарина: «Все‑таки он парень молодой, а здесь битва приличных мужичков. Хоккей кость в кость, он не попадает в струю»
37 минут назад
Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»
47 минут назадФото
Фетисов о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений. Они могли бы обосновать, почему перестали разрешать»
сегодня, 06:34
Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»
сегодня, 06:22
Третьяк о победе России U20 в Кубке Будущего: «Мы собрали главных талантов поколения. Парни сыграли в свою силу – на радость всей стране. Яркий хоккей нравится русским болельщикам»
сегодня, 05:34
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 04:45
Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал защитника Кулака, чей гол вывел «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с «Уайлд» он сыграл 5 на 5 больше Макара»
сегодня, 04:35
Треливинг о том, что Селебрини остался капитаном Канады на ЧМ после приезда Кросби: «Сид настоял на этом, превратил проблему в пустяк. Мак хотел отдать ему нашивку»
сегодня, 03:58
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
27 минут назад
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»
сегодня, 06:46
«Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL. Проспект «Юты» Гейб Смит признан MVP плей-офф с 33 очками в 21 матче, хотя его «Монктон» проиграл в финале
сегодня, 05:50
Маршанд о том, что Бенсона из «Баффало» называют «крысой» и сравнивают с ним: «Стиль похож. Мне нравится его игра. Он любит создавать проблемы соперникам»
сегодня, 05:22
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
сегодня, 04:55
Хмелевски о 2-2 в финале Кубка Гагарина: «Против «Локомотива» очень тяжело отыгрываться. «Ак Барсу» это удалось, серьезный шаг. Мы все знаем, что нужно делать»
сегодня, 04:20
Латвия дважды победила Германию в этом сезоне – 4:3 на Олимпиаде и 2:0 на ЧМ. Гудлевскис сыграл на ноль в матче в Цюрихе
сегодня, 03:22
Полтапов о Никитине: «Игорь Валерьевич требует от тебя того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь. Работается с ним шикарно»
сегодня, 03:10
Крикунов о финале Кубка Гагарина: «Ожидать, что «Локомотив» или «Ак Барс» пройдет серию на ура, мог тот, кто ничего не понимает в хоккее. Команды равны по силам»
вчера, 21:23
Рекомендуем