Агент Черных про Аймурзина: «Продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты: мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет»
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали» Данила Аймурзина, заявил о переговорах с клубами НХЛ касательно хоккеиста.
Контракт форварда и череповецкого клуба рассчитан до 31 мая.
В этом сезоне Аймурзин набрал 43 (14+29) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 5 играх.
– Действительно в СКА заинтересованы в переходе Аймурзина?
– Аймурзиным многие клубы КХЛ интересуются, даже в случае того, если он подпишет контракт в НХЛ. Ведь он еще долго будет ограниченно свободным агентом.
– Аймурзин все-таки склоняется к отъезду за океан?
– Мы продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты, потому что мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет.
Если наши североамериканские партнеры из агентства Quartexx скажут, что рано будет ехать или что среди клубов не лучшие варианты, а Данил прислушается, тогда он останется здесь.
В настоящий момент мы еще общаемся с клубами, – сказал Александр Черных.
