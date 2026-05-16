Агент Черных про Аймурзина: «Продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты: мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет»

Агент Аймурзина: продолжаем общение с клубами НХЛ.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Северстали » Данила Аймурзина , заявил о переговорах с клубами НХЛ касательно хоккеиста.

Контракт форварда и череповецкого клуба рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне Аймурзин набрал 43 (14+29) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 5 играх.

– Действительно в СКА заинтересованы в переходе Аймурзина?

– Аймурзиным многие клубы КХЛ интересуются, даже в случае того, если он подпишет контракт в НХЛ . Ведь он еще долго будет ограниченно свободным агентом.

– Аймурзин все-таки склоняется к отъезду за океан?

– Мы продолжаем общение с клубами НХЛ. Тщательно выбираем варианты, потому что мы не из тех, кому лишь бы отправить игрока, а там – как пойдет.

Если наши североамериканские партнеры из агентства Quartexx скажут, что рано будет ехать или что среди клубов не лучшие варианты, а Данил прислушается, тогда он останется здесь.

В настоящий момент мы еще общаемся с клубами, – сказал Александр Черных.