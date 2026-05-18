Быков о победе на ЧМ-2008: «Вспоминаю встречу в Кремле, поздравления президента, спортивный парад и поддержку болельщиков. В этот момент ощущаешь единение нации»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о победе на чемпионате мира в Квебеке.
18 мая 2008 года Россия обыграла Канаду в овертайме (5:4 ОТ) финального матча, решающий гол забил Илья Ковальчук.
«Вспоминаю ЧМ-2008 с большим уважением к нашим ребятам хоккеистам, которые благодаря своему мастерству, сплочению и большому желанию добились победы.
Также восхитительную поддержку наших руководителей, болельщиков, родных и близких, находившихся как с нами на стадионе, так и у экранов телевизоров. И, конечно, теплую встречу на Родине, поздравления президента и встречу в Кремле, большой спортивный парад и много-много поздравлений от граждан нашей страны.
В этот момент ты ощущаешь единение нации и то, что спорт способен объединять людей и благодаря такой поддержке ты способен горы свернуть. Конечно, в спорте не всегда получается добиваться победы, но когда этот момент настает, то ощущения радости фантастические. Вне зависимости от общей физической усталости, победа воодушевляет и придает силы.
Этот чемпионат стал переломным моментом в новой хоккейной истории страны. И стал первым золотым для меня как для тренера», – сказал Быков.
Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»
Быков о том, когда последний раз был в России: «Еще до пандемии, точный год не помню. Смотрим российское телевидение, ностальгировать времени нет»
https://www.sports.ru/hockey/1116374803-bykov-o-tom-kogda-poslednij-raz-byl-v-rossii-eshhe-do-pandemii-tochnyj.html
да как он посмел???