  Быков о победе на ЧМ-2008: «Вспоминаю встречу в Кремле, поздравления президента, спортивный парад и поддержку болельщиков. В этот момент ощущаешь единение нации»
Быков о победе на ЧМ-2008: «Вспоминаю встречу в Кремле, поздравления президента, спортивный парад и поддержку болельщиков. В этот момент ощущаешь единение нации»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о победе на чемпионате мира в Квебеке.

18 мая 2008 года Россия обыграла Канаду в овертайме (5:4 ОТ) финального матча, решающий гол забил Илья Ковальчук.

«Вспоминаю ЧМ-2008 с большим уважением к нашим ребятам хоккеистам, которые благодаря своему мастерству, сплочению и большому желанию добились победы.

Также восхитительную поддержку наших руководителей, болельщиков, родных и близких, находившихся как с нами на стадионе, так и у экранов телевизоров. И, конечно, теплую встречу на Родине, поздравления президента и встречу в Кремле, большой спортивный парад и много-много поздравлений от граждан нашей страны.

В этот момент ты ощущаешь единение нации и то, что спорт способен объединять людей и благодаря такой поддержке ты способен горы свернуть. Конечно, в спорте не всегда получается добиваться победы, но когда этот момент настает, то ощущения радости фантастические. Вне зависимости от общей физической усталости, победа воодушевляет и придает силы.

Этот чемпионат стал переломным моментом в новой хоккейной истории страны. И стал первым золотым для меня как для тренера», – сказал Быков.

Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
"А после сеанса единения нации я сел в самолет и улетел к себе домой, в Швейцарию", - добавил Быков.
ОтветАлександр Геронов
Еще такое вспомнилось почему-то ))

Быков о том, когда последний раз был в России: «Еще до пандемии, точный год не помню. Смотрим российское телевидение, ностальгировать времени нет»

https://www.sports.ru/hockey/1116374803-bykov-o-tom-kogda-poslednij-raz-byl-v-rossii-eshhe-do-pandemii-tochnyj.html
ОтветАлександр Геронов
Это жесть. То есть он даже не приезжает насладиться единением нации
Но жить с нами он не хочет )
ОтветMarky777
Быков правильно делает. Круглосуточное счастье очень быстро приедается. Мы уже не чувствуем такой радости от единения с тобой, ригоберкой и ростовским, а она есть!
Последнее время остаётся только вспоминать. Победа знаковая, вопросов нет. Но сколько можно уже?
Если Быков встречается с президентом это ещë не единение нации.
20 лет прошло, все вспоминает. Прошлое - это гири на ногах, которые мешают лететь в будущее
ОтветNikittanaprimer
Так говорите, будто в США не вспоминают "Чудо на льду", что было аж 46 лет назад. Им "гири на ногах" не мешают?
ОтветVixy11
Совершенно разные истории, в принципе ОИ и ЧМ даже сравнивать нельзя. ЧМ катают каждый год и тогда что у нас, что у кануков были одинаково сильные команды. Единственный плюс - победили на родине хоккея
почему же твой язык больше не единяется с президентом, т-рищ бык?
а щас выходит нет единения?
да как он посмел???
В мае 2008 года все было на взлете и кризис даже еще не добрался до РФ.
В другие моменты не ощущаешь?🥱
