Быков о победе на ЧМ-2008: «Вспоминаю встречу в Кремле, поздравления президента, спортивный парад и поддержку болельщиков. В этот момент ощущаешь единение нации»

Быков о ЧМ-2008: вспоминаю встречу в Кремле и поздравления президента.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о победе на чемпионате мира в Квебеке.

18 мая 2008 года Россия обыграла Канаду в овертайме (5:4 ОТ) финального матча, решающий гол забил Илья Ковальчук.

«Вспоминаю ЧМ-2008 с большим уважением к нашим ребятам хоккеистам, которые благодаря своему мастерству, сплочению и большому желанию добились победы.

Также восхитительную поддержку наших руководителей, болельщиков, родных и близких, находившихся как с нами на стадионе, так и у экранов телевизоров. И, конечно, теплую встречу на Родине, поздравления президента и встречу в Кремле, большой спортивный парад и много-много поздравлений от граждан нашей страны.

В этот момент ты ощущаешь единение нации и то, что спорт способен объединять людей и благодаря такой поддержке ты способен горы свернуть. Конечно, в спорте не всегда получается добиваться победы, но когда этот момент настает, то ощущения радости фантастические. Вне зависимости от общей физической усталости, победа воодушевляет и придает силы.

Этот чемпионат стал переломным моментом в новой хоккейной истории страны. И стал первым золотым для меня как для тренера», – сказал Быков.

