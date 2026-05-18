  Денисенко о финале Кубка Гагарина: «Я проиграл Канаде в финале МЧМ и «Вегасу» в финале Кубка Стэнли. И тут боженька дает возможность – надо брать»
Денисенко о финале Кубка Гагарина: «Я проиграл Канаде в финале МЧМ и «Вегасу» в финале Кубка Стэнли. И тут боженька дает возможность – надо брать»

Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2-2). В четвертой игре казанцы оказались сильнее – 2:1.

– Что скажете о матче? «Ак Барс» одержал важнейшую победу.

– Тяжелая, волевая игра, на характере. После прошлого поражения мы сделали выводы. Тренерский штаб нам показал видео, какие надо исправить детали. И самое главное, что мы сыграли слаженно, как настоящая команда. И одержали заслуженную победу.

– Почему этот финал получается как качели? Команды одерживают победы по очереди.

– Победить может только команда. Не нужно совершать индивидуальные ошибки. Надо делать акцент на нюансах, на деталях игры и на командных действиях. И тогда мы как команда сможем переработать «Локомотив» и выиграть серию.

– Как сдерживаться, когда возникают провокационные моменты и вам лезут под кожу?

– Да в принципе уже поговорили об этом. Надо не обращать внимание, надо делать свою работу. Наоборот, когда соперник провоцирует, за это его надо наказывать.

– Как важен элемент удачи в финале? Я имею в виду отскок от Александра Елесина.

– Удачу надо заслужить. А для этого – выходить, воевать. Не просто на словах, а сердцем гореть. И в каждом игровом моменте отдавать себя, тогда фарт придет.

– Как вы находите в себе силы играть в хоккей в конце мая?

– Спросите любого игрока, кто сейчас отдыхает на пляже: «Ты хочешь играть в финале?» Он скажет: «Конечно. Я бы поменял этот отдых на игру в финале».

Все хотят завоевать кубок. У меня была возможность выиграть Кубок Стэнли [за «Флориду»], но я проиграл «Вегасу» в финале. Мог выиграть золото молодежного чемпионата мира, но проиграл канадцам в финале. И тут такая возможность, Боженька ее дает. Надо ее брать, – сказал Денисенко.

Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Что только не услышишь и не прочитаешь. Денисенко, который за пять лет в Америке, сыгравший в 33 играх регулярного чемпионата с нулем голов, и принявший участие в одной игре плей-офф с игровым временем 5 минут с 0+0, при этом за эти пять минут , получивший показатель полезности минус 3, ни разу не бросив по воротам, ни одного броска не заблокировав и не совершив ни одного силового приема, рассуждает что-то о каком то упущенном им Кубке Стенли. « Я проиграл Вегасу в финале» Да уж, и смех и грех
Еще и Локомотиву проиграет. Боженька любит троицу.
К финалу Вегаса примазался со своим скромным айс таймом, лол. А мчм слил эпично, базар
Кстати да, заглянул тут после вашего комментария посмотрел его айс тайм. Скромный это вы еще прям расщедрились, скорей ничтожный. Где то 4-5 смен в в пятой игре серии и все на этом😂
Ткачака сломали, был недобор форвардов пришлось выпускать на лёд
"Проигрывал в финале Кубка Стэнли"
🤣🤣🤣
Единственно чем запоминается Денисенко по финалу грязной игрой против бывшего клуба.
Почему Боженька должен выбрать АК Барс? Вопрос риторический
да не даёт тебе боженька ничего. ты странный флюгер, где хорошо туда и я.
Че то вы пацаны болтаете много. Что ты, что Сафонов - сколько очков набрали в финальной серии?

Работайте на площадке больше, а не болтайте
Поменьше болтать и побольше быть полезным команде . Вот тебе напутствие на завтра !
С удивлением узнал сейчас, что оказывается Денисенко играл в финале Кубка Стэнли-2023 и проиграл Вегасу :)
