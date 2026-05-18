  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о слухах про переход «Лады» в ВХЛ: «Преждевременно похоронили – губернатор делает все, чтобы клуб остался в КХЛ»
0

Бабаев о слухах про переход «Лады» в ВХЛ: «Преждевременно похоронили – губернатор делает все, чтобы клуб остался в КХЛ»

Бабаев о слухах про переход «Лады» в ВХЛ: преждевременно похоронили.

Агент Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг «Лады». Ранее появилась информация, что клуб из Тольятти пропустит новый сезон FONBET КХЛ из-за финансовых проблем.

– Как я слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Несмотря на то, что были какие-то проблемы, я считаю, что в этом сезоне «Лада» играла хорошо. Только вначале заковырялись, а так бы команда претендовала на более достойное место.

– По лиге серьезно ударит потеря еще одной команды за последние сезоны?

– Если мы потеряем «Ладу», это будет реально очень плохо для КХЛ. Будет страдать и календарь, и конкуренция. Чтобы попасть в плей-офф надо будет просто не оказаться двумя последними командами в конференциях – и это не то, к чему лига шла все это время.

По моему мнению, в КХЛ должны быть представлены и Новокузнецк, и Ханты-Мансийск, и Красноярск. Понятно, что такая ситуация в стране и в мире, что особо не до хоккея, но это несет свою социальную составляющую, – сказал Бабаев.

«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЛада
logoШуми Бабаев
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Упаси бог любые команды от такого губернатора.
Гауляйтер местный и похоронил Ладу в прошлом сезоне.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не понимаю, зачем в КХЛ потолок зарплат? В полуфинале и финале в любом случае играют клубы с максимальными бюджетами». Сергей Савельев о регламенте
18 мая, 13:52
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
18 мая, 12:30
Агент Черных о «Ладе»: «В КХЛ пока не дают точного ответа. Говорят, что есть вероятность того, что клуб будет участником нового чемпионата»
16 мая, 17:12
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» принимает «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
7 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
сегодня, 15:01
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
32 минуты назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
47 минут назадВидео
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
сегодня, 14:58
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»
8 минут назад
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
22 минуты назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Рекомендуем