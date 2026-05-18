Бабаев о слухах про переход «Лады» в ВХЛ: «Преждевременно похоронили – губернатор делает все, чтобы клуб остался в КХЛ»

Бабаев о слухах про переход «Лады» в ВХЛ: преждевременно похоронили.

Агент Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг «Лады ». Ранее появилась информация , что клуб из Тольятти пропустит новый сезон FONBET КХЛ из-за финансовых проблем.

– Как я слышал, что губернатор делает все, чтобы «Лада» осталась в КХЛ. Преждевременно ее похоронили. Несмотря на то, что были какие-то проблемы, я считаю, что в этом сезоне «Лада» играла хорошо. Только вначале заковырялись, а так бы команда претендовала на более достойное место.

– По лиге серьезно ударит потеря еще одной команды за последние сезоны?

– Если мы потеряем «Ладу», это будет реально очень плохо для КХЛ. Будет страдать и календарь, и конкуренция. Чтобы попасть в плей-офф надо будет просто не оказаться двумя последними командами в конференциях – и это не то, к чему лига шла все это время.

По моему мнению, в КХЛ должны быть представлены и Новокузнецк, и Ханты-Мансийск, и Красноярск. Понятно, что такая ситуация в стране и в мире, что особо не до хоккея, но это несет свою социальную составляющую, – сказал Бабаев .

