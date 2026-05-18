Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»

Роман Ротенберг: как тренеру сборной, мне важно, когда наши в лидерах.

Главный тренер «России 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о «Локомотиве».

Ярославский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где играет с «Ак Барсом» (2-2 в серии). Команда может стать победителем плей-офф КХЛ второй раз подряд.

«Мне, как тренеру сборной России, важно, когда на лидерских позициях наши российские ребята. В «Локомотиве » как раз наши ребята в лидерах, которые помогали нам выиграть Кубок Первого канала.

Елесин приезжает каждый год – за три года мы выиграли три Кубка с ним, и за это огромная благодарность», – сказал Ротенберг.

