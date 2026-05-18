  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»
0

Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»

Роман Ротенберг: как тренеру сборной, мне важно, когда наши в лидерах.

Главный тренер «России 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о «Локомотиве».

Ярославский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где играет с «Ак Барсом» (2-2 в серии). Команда может стать победителем плей-офф КХЛ второй раз подряд.

«Мне, как тренеру сборной России, важно, когда на лидерских позициях наши российские ребята. В «Локомотиве» как раз наши ребята в лидерах, которые помогали нам выиграть Кубок Первого канала.

Елесин приезжает каждый год – за три года мы выиграли три Кубка с ним, и за это огромная благодарность», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Академия «Красная Машина Юниор» – целая экосистема, в которой ребенок может расти как спортсмен, личность и гражданин страны. Важно, чтобы хоккей был доступным»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoФХР
logoАлександр Елесин
logoРоман Ротенберг
logoЛокомотив
logoСоветский спорт
logoКубок Первого канала
сборная России U-25

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тренеру сборной России? Точно-точно?
Ответalta85
Тренеру сборной России? Точно-точно?
Питерские финны любят как им удобно завернуть
Ответalta85
Тренеру сборной России? Точно-точно?
Как ты можешь сомневаться? А кто ещё трижды выигрывал Кубок Первого канала? Не родятся больше на Руси такие богатыри!
Блаженный уже тренер сборной стал.
Аж целых три за три?
Так говорит, как будто 3 Стэнли подряд брал за 3
ОтветАрсений1990
Аж целых три за три? Так говорит, как будто 3 Стэнли подряд брал за 3
Куртка замшевая....три....
Ответmit-byer
Куртка замшевая....три....
ахахахах точно!
четко вы)
Встречаются как-то осел и Ротенберг. Ротенберг спрашивает:
- А ты кто?
Осел оглядывается по сторонам:
- Я-то? Конь! А ты?
Ротенберг:
- А я тренер! Сборной!
ОтветВалентин и ыч
Встречаются как-то осел и Ротенберг. Ротенберг спрашивает: - А ты кто? Осел оглядывается по сторонам: - Я-то? Конь! А ты? Ротенберг: - А я тренер! Сборной!
этож надо так безбожно переврать класеку)

Встречаются Ротенберг и Осёл на лугу. Осёл спрашивает "Ты кто?" Ротенберг по сторонам оглянулся опасливо "Я тренер сборной России по хоккею". -"А я тогда лошадь!" - радостно заревел осёл
ты не тренер сборной России!
ОтветДаня Чебыкин
ты не тренер сборной России!
Это спойлер
Ротенберг:"Мне, как тренеру сборной России, важно, когда на лидерских позициях наши российские ребята..."
А мне,как болельщику сборной России,стыдно,что сборную тренирует финн,а где же наши,отечественные специалисты?
Тренер Бог ! (кстати, из Ротенберг складывается)
А кому там можно было проиграть..?
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (С)
Александр Сергеевич Грибоедов — «Горе от ума»
ОтветПросто Павел
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (С) Александр Сергеевич Грибоедов — «Горе от ума»
огонь
Слово тренер надо взять в кавычки
ОтветБеспонтий пилат
Слово тренер надо взять в кавычки
слово сборная тоже
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
18 мая, 12:42
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
18 мая, 11:43
Капитан «Локомотива» Елесин забил в свои ворота в 4-й игре финала с «Ак Барсом» – шайба после сэйва Исаева попала в ногу защитнику, а от нее – в ворота. Гол записали на Галимова
17 мая, 13:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» принимает «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
2 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
сегодня, 15:01
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
27 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
42 минуты назадВидео
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
сегодня, 14:58
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»
3 минуты назад
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
17 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Рекомендуем