Оши об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться, то снова забросит 30 шайб за сезон. Я бы даже не исключал 40»

Оши об Овечкине: величайший снайпер всех времен.

Бывший форвард «Вашингтона », аналитик ESPN Ти Джей Оши поделился мнением об Александре Овечкине .

40-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 матчах. Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться на следующий сезон, то снова забросит 30 шайб. Я бы даже не исключал 40 – он просто умеет забивать голы», – сказал Оши .

Еще год, Саша, еще год. Оставайся!

