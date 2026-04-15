Оши об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться, то снова забросит 30 шайб за сезон. Я бы даже не исключал 40»
Бывший форвард «Вашингтона», аналитик ESPN Ти Джей Оши поделился мнением об Александре Овечкине.
40-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 матчах. Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться на следующий сезон, то снова забросит 30 шайб. Я бы даже не исключал 40 – он просто умеет забивать голы», – сказал Оши.
Еще год, Саша, еще год. Оставайся!
Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта. Клуб не давит – считают, что он заслужил право озвучить его в любое время»
Когда Овечкин завершит карьеру?12077 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Оши прав 1000 %
А если вдруг зарежимит летом и сбросит кило 10, то и все 50 может! ;)
хотя бы 6-7кг
Разумно.Аплодирую стоя.Главное,что бы Саша прочитал этот пост!
