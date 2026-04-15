Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта. Клуб не давит – считают, что он заслужил право озвучить его в любое время»
Журналистка ESPN Эмили Каплан заявила, что «Вашингтон» хотел бы узнать о будущем Александра Овечкина до драфта НХЛ, который пройдет 26 и 27 июня.
40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с клубом. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.
«Вашингтон» сообщил Овечкину: «Мы были бы рады узнать решение до драфта, это поможет нам в планировании состава на следующий сезон».
В то же время клуб не оказывает на него давления. Они считают, что он заслужил право озвучить решение в любое время, учитывая все его достижения», – сказала Каплан.
Еще год, Саша, еще год. Оставайся!
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Останется ещё на сезон, думаю решение он уже принял.
Вспомнился фильм "Старики разбойники"..
А причём тут драфт? Они имеют шансы вытянуть нового франчайза? Нормального первого центра они после ухода Бэкса так и не нашли, и не факт, что сейчас найдут. У них под кепкой куча места и можно усиливаться не оглядываясь на Ови, если они хотят поиграть на рынке.
можно без Ови уйти в перестройку отдавая всяких Дюбуа за повышение на драфте. А если Ови останется, то дергаться выменивая пики повыше не станут
Дюбуа не такой ценный лот, чтобы за его пики хотя-бы в топ-10 отдавать. Перестройка дело неопределённое. Можно зависнуть на долгие годы без плей-офф, как допустим Баффало, Детройт, Анахайм или Коламбус... Сколько раз после выигрыша последнего Кубка те же НЙР уходили в перестройку? И как вам результат? Поэтому перестройка не должна быть самоцелью. Надо использовать все имеющиеся возможности, а не играть в лотерею, пытаясь вытянуть счастливый билет. Даже первый номер драфта не всегда оправдывает надежды.
