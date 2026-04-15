Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта. Клуб не давит – считают, что он заслужил право озвучить его в любое время»

Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта.

Журналистка ESPN Эмили Каплан заявила, что «Вашингтон » хотел бы узнать о будущем Александра Овечкина до драфта НХЛ, который пройдет 26 и 27 июня.

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с клубом. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.

«Вашингтон» сообщил Овечкину: «Мы были бы рады узнать решение до драфта, это поможет нам в планировании состава на следующий сезон».

В то же время клуб не оказывает на него давления. Они считают, что он заслужил право озвучить решение в любое время, учитывая все его достижения», – сказала Каплан.

Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ