  • Фетисов об Овечкине: «Рекомендовал бы остаться еще на сезон в «Вашингтоне». Надо побить рекорд и постараться выиграть Кубок Стэнли – все может быть красиво»
13

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить играть в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» провел последний матч по действующему контракту с клубом. Он набрал 64 (32+32) очка за 82 игры в текущем регулярном чемпионате.

«Я бы настоятельно рекомендовал Овечкину остаться еще на один сезон в «Вашингтоне». Я говорил с ним об этом. Сил у него достаточно.

Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд [Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф]. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Все может быть красиво – прямо вижу это», – сказал Фетисов.

Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»

Когда Овечкин завершит карьеру?12073 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Да какой кубок? Вашингтону необходима основательная перестройка. С таким составом ловить нечего. И этот сезон тому подтверждение.
Это же Фетисов, чему тут удивляться то?!
Вот если он останется еще на год и у него не заладится игра, все же вот эти советчики и рекомендатели будут говорить с точностью до наоборот и ссылаться на возраст Ови. Так что может уже заткнулись бы. Рвотные рефлексы от ваших высказываний.
Рекомендовал бы ещё на сезон, но к птицам в команду...вот это был бы интересный сюжет! Но это наверное как сон при температуре 40
Уже там. Даже номер у кое кого отжал

За Кубком ему надо в Монреаль идти в следующем сезоне, в этом году Монреаль пока сыроват могут до финала конференции дойти, а в 26/27 будут в финале лиги
Какой финал конференции? Тампа выставит Монреаль в первом раунде. Чудеса, конечно, случаются. И с Тампой оно уже недавно произошло - слив Коламбусу в 19 году в первом раунде 0-4, поэтому повтор такого вряд ли случится в этот раз.
Остаться в Вашингтоне: побить рекорд к Новому году и доиграть за Динамо сезон. Вот это было бы красиво.
Да рекорд побить гораздо легче, а вот кубок Стэнли это да.
