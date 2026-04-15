Фетисов об Овечкине: «Рекомендовал бы остаться еще на сезон в «Вашингтоне». Надо побить рекорд и постараться выиграть Кубок Стэнли – все может быть красиво»

Фетисов об Овечкине: рекомендовал бы остаться еще на сезон в «Вашингтоне».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить играть в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » провел последний матч по действующему контракту с клубом. Он набрал 64 (32+32) очка за 82 игры в текущем регулярном чемпионате.

«Я бы настоятельно рекомендовал Овечкину остаться еще на один сезон в «Вашингтоне». Я говорил с ним об этом. Сил у него достаточно.

Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд [Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф]. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Все может быть красиво – прямо вижу это», – сказал Фетисов.

Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»