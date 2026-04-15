Овечкин о ближайших планах: «Немного побудем в Вашингтоне. Домой полетим в мае, наверное»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о планах на ближайшее время.
«Кэпиталс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в Восточной конференции и не вышли в плей-офф. 40-летний Овечкин набрал 64 (32+32) очка за 82 игры.
«Мы немного побудем в Вашингтоне. Я не знаю, когда мы полетим домой. Наверное, в мае», – сказал Овечкин.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим»
Когда Овечкин завершит карьеру?12074 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
П.С. Буду очень-очень рад ошибаться. Такие люди должны объявлять об окончании карьеры заранее, Богом клянусь, если Саша останется и объявит что последний сезон, в следующем году все 82 матча -в прямую или в записи - посмотрю.
А осенью снова назад.