Дмитрий Губерниев: «Сейчас Кучеров наш хоккеист номер один в НХЛ. Если Овечкин – это сердце, то Никита – мозг»

Дмитрий Губерниев: сейчас Кучеров наш хоккеист номер один в НХЛ.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Никиту Кучерова лучшим действующим российским хоккеистом в НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 130 очков за 75 матчах в регулярном чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона.

– Каких российских игроков вы можете отметить по итогам регулярного чемпионата КХЛ?

– Их много. Те ребята, кто раньше в СКА играли, в порядке полном. Никишин – большой молодец, он давно созрел. Наши вратари по-прежнему красавцы, и драться тоже успевают.

Сейчас наш хоккеист номер один в НХЛ – это Кучеров, а не Овечкин . Просто редкий умница. У него и команда хорошая, он огромный молодец. Если Овечкин – это сердце, которое толкает вперед кровь, то Кучеров – это мозг, который думает и принимает решения.

– В то же время Кучеров – не медийный человек и не общается с прессой.

– Это его выбор. Он номер один, поэтому имеет право не общаться с прессой, – сказал Губерниев.

Макдэвид набрал 134-е очко в сезоне НХЛ, забив «Колорадо». Отрыв в гонке бомбардиров от Кучерова – 4 балла, у «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 1 игре