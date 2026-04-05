  • Малкин – 5-й уроженец Европы с 1400+ очками в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Ягра, Микиты и Селянне
Малкин стал пятым уроженцем стран Европы с 1400+ очками в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Флоридой» (9:4). На его счету 1403 (532+871) балла за 1266 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

39-летний россиянин стал пятым хоккеистом, родившимся за пределами Северной Америки, который смог преодолеть отметку в 1400 очков за карьеру в лиге.

Малкин повторил достижение Яромира Ягра (1921 очко), Александра Овечкина (1684), Стэна Микиты (1467, родился на территории современной Словакии, но выступал за Канаду) и Теему Селянне (1457).

39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Но все еще не достоин находиться в топ100 истории НХЛ
Ну Дацюк-то достоин!
А Данкан Кит?
Микиту и тем более Селянне Джино должен уже в следующем сезоне обойти, стать третьим европейцем с таким количеством очков! А вообще на Малкина приятно смотреть, когда он в форме и здоров, высокий такой парень с отличным катанием, быстрые руки, техника - всё при нём, скоростной и эффективный центр у Питтсбург Пингвинз)
Центр? Теперь он на фланге играет
Кучеров будет следующим в этом списке.
После Драйзайтля
Драйз наберёт быстрее, если только Куч много игр пропустит.
А в какой части Магнитогорска он родился? Там же граница по реке проходит) может он первый азиат )
С Правого берега он. Так что все норм, европеец)
Даже жаль! Первым-то быть интереснее
Надо заключать новый контракт и входить в тройку лучших!!! Ну и 1500 очков набирать!
Ну Драйз и Куч и 1500 явно выбьют, если без серьёзных травм
Куч и Драйз без проблем должны набирать, шансы также есть у Пастрняка.
