Малкин – 5-й уроженец Европы с 1400+ очками в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Ягра, Микиты и Селянне

Малкин стал пятым уроженцем стран Европы с 1400+ очками в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Флоридой» (9:4). На его счету 1403 (532+871) балла за 1266 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

39-летний россиянин стал пятым хоккеистом, родившимся за пределами Северной Америки, который смог преодолеть отметку в 1400 очков за карьеру в лиге.

Малкин повторил достижение Яромира Ягра (1921 очко), Александра Овечкина (1684), Стэна Микиты (1467, родился на территории современной Словакии, но выступал за Канаду) и Теему Селянне (1457).

39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки