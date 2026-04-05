Малкин набрал 3+1 против «Флориды», став 1-й звездой матча. У форварда «Питтсбурга» 1403 очка в 1266 играх в регулярках НХЛ

Евгений Малкин набрал 3+1 в игре против «Флориды» и достиг отметки 1400 очков.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4) и был признан первой звездой.

Теперь на счету россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки.

Всего за карьеру Малкин набрал 1403 (532+871) балла в 1266 матчах в регулярных чемпионатах.

Сегодня за 18:52 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (4:04 – в большинстве) – у Малкина 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».