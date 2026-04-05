  • Малкин набрал 3+1 против «Флориды», став 1-й звездой матча. У форварда «Питтсбурга» 1403 очка в 1266 играх в регулярках НХЛ
Малкин набрал 3+1 против «Флориды», став 1-й звездой матча. У форварда «Питтсбурга» 1403 очка в 1266 играх в регулярках НХЛ

Евгений Малкин набрал 3+1 в игре против «Флориды» и достиг отметки 1400 очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4) и был признан первой звездой.

Теперь на счету россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки. 

Всего за карьеру Малкин набрал 1403 (532+871) балла в 1266 матчах в регулярных чемпионатах. 

Сегодня за 18:52 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (4:04 – в большинстве) – у Малкина 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт НХЛ
Разменял 1400 очков💪
Малкин сдела 14-й хет-трик и опередил Ковальчука.

Наибольшее количество хет-триков в регулярных сезонах НХЛ среди российских игроков:
1.Овечкин - 34
2.Буре - 20
3.Могилоный - 17
4.Малкин - 14
5.Ковальчук - 13
6.Ковалёв - 12
7.Яшин - 8
8.Панарин - 8
9.Кучеров - 7
10.Сёмин - 7
Ответ Андрей Арсентьев
Удивлён, что тут нет Федорова. Да и Тарасенко.
У Фёдорова шесть хет-триков, у Тарасенко - пять.
Джино разбушевался!
Округлил очередной рубеж.
Дай бог не последний!
А следующий какой? 600 голов?
Кстати, да, с учётом плей-офф у него уже или 599 или 600
Малыч легенда. Даже в свои 39 время от времени выдает огненные матчи
Кстати первый хет-трик с сезона 21/22 вроде бы
17 очков до ТОП-20. По такой игре ПП должны Жене еще хотя бы год контракта предложить.
так он уже и 3ю закинул
вот как человек хочет последний контракт получить 💪
просто разорвал и уничтожил сегодня! 💪
Интересно, двадцатому номеру кошек, Беннингу, передачу запишут на третью шайбу Малкина? Прям на крюк выложил, мастерюга!:))
Так там хет - трик же
Так все уже спят давно
Джино красава, с хет-триком!!!
