Малкин набрал 3+1 против «Флориды», став 1-й звездой матча. У форварда «Питтсбурга» 1403 очка в 1266 играх в регулярках НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4) и был признан первой звездой.
Теперь на счету россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки.
Всего за карьеру Малкин набрал 1403 (532+871) балла в 1266 матчах в регулярных чемпионатах.
Сегодня за 18:52 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (4:04 – в большинстве) – у Малкина 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт НХЛ
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Наибольшее количество хет-триков в регулярных сезонах НХЛ среди российских игроков:
1.Овечкин - 34
2.Буре - 20
3.Могилоный - 17
4.Малкин - 14
5.Ковальчук - 13
6.Ковалёв - 12
7.Яшин - 8
8.Панарин - 8
9.Кучеров - 7
10.Сёмин - 7
Округлил очередной рубеж.
Дай бог не последний!
Кстати первый хет-трик с сезона 21/22 вроде бы
просто разорвал и уничтожил сегодня! 💪