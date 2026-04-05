  • 39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил три шайбы в матче с «Флоридой» (9:4) и стал самым возрастным автором хет-трика в истории клуба.

39-летний россиянин превзошел достижение Марка Рекки, который дважды забивал по три гола за игру в 38 лет (2006 и 2007 год).

В этом регулярном чемпионате НХЛ на счету Малкина 57 (18+39) очков за 53 игры при полезности плюс 12.

Малкин оставил чемпиона без плей-офф! 1400 очков в НХЛ и первый хет-трик за 4 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Малкин в этом сезоне точно наиграл на новый контракт в родном клубе!
Ответ Alex.K71
С другом Сидом еще на пару лет.Летанг увы на выход
Летанга никто не отдаст, он - неотъемлемая часть ЭТОЙ истории. В рамках растущего потолка будут либо сквозь слёзы гонять его 6 лямов во 2-й/3-й паре, либо найдут какое-нибудь несовместимое с хоккеем заболевание и забьют Крисом один из слотов в LTIR с перспективой поправляться и играть пяток матчей в двух ближайших регулярках.

С живым Кросом и с, возможно, достаточно живым Малычем это будет какая-то уникальная история "вечных" одноклубников, и будет всем счастье :)
Малкин Легенда!
Игроки, оформлявшие хет-трик в НХЛ в возрасте 39+ лет
№ Игрок Хет-трики
1. Горди Хоу 4
2. Джонни Бьюсик 2
3. Жан Беливо 1
4. Жан Ратель 1
5. Люк Робитайл 1
6. Джо Ньюиндайк 1
7. Никлас Лидстрём 1
8. Теэму Селянне 1
9. Яромир Ягр 1
10. Шейн Доун 1
11. Джо Торнтон 1
12. Александр Овечкин 1
13. Евгений Малкин 1
Ягр 42+, Хоу 41+, Лидстрём, Селянне 40+.
Ответ Evincive
4 хет-трика Овечкина за два последних сезона куда делись?
Виноват. При чём у него 2 в 40+
