39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки

39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил три шайбы в матче с «Флоридой » (9:4) и стал самым возрастным автором хет-трика в истории клуба.

39-летний россиянин превзошел достижение Марка Рекки , который дважды забивал по три гола за игру в 38 лет (2006 и 2007 год).

В этом регулярном чемпионате НХЛ на счету Малкина 57 (18+39) очков за 53 игры при полезности плюс 12.

Малкин оставил чемпиона без плей-офф! 1400 очков в НХЛ и первый хет-трик за 4 года