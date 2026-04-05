39-летний Малкин – самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил три шайбы в матче с «Флоридой» (9:4) и стал самым возрастным автором хет-трика в истории клуба.
39-летний россиянин превзошел достижение Марка Рекки, который дважды забивал по три гола за игру в 38 лет (2006 и 2007 год).
В этом регулярном чемпионате НХЛ на счету Малкина 57 (18+39) очков за 53 игры при полезности плюс 12.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
С живым Кросом и с, возможно, достаточно живым Малычем это будет какая-то уникальная история "вечных" одноклубников, и будет всем счастье :)
№ Игрок Хет-трики
1. Горди Хоу 4
2. Джонни Бьюсик 2
3. Жан Беливо 1
4. Жан Ратель 1
5. Люк Робитайл 1
6. Джо Ньюиндайк 1
7. Никлас Лидстрём 1
8. Теэму Селянне 1
9. Яромир Ягр 1
10. Шейн Доун 1
11. Джо Торнтон 1
12. Александр Овечкин 1
13. Евгений Малкин 1
Ягр 42+, Хоу 41+, Лидстрём, Селянне 40+.