Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Sportsnet составил список из 12 хоккеистов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Расмус Андерссон («Вегас»);

3. Даррен Рэддиш («Тампа»);

4. Джон Карлсон («Анахайм»);

5. Евгений Малкин («Питтсбург»);

6. Чарли Койл («Коламбус»);

7. Джейк Труба («Анахайм»);

8. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);

9. Энтони Манта («Питтсбург»);

10. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

11. Джейден Шварц («Сиэтл»);

12. Александр Овечкин («Вашингтон»).

Отметим, что в список не попал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский , срок контракта которого также истекает 30 июня 2026 года.

