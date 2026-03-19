Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Sportsnet составил список из 12 хоккеистов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Алекс Так («Баффало»);
2. Расмус Андерссон («Вегас»);
3. Даррен Рэддиш («Тампа»);
4. Джон Карлсон («Анахайм»);
5. Евгений Малкин («Питтсбург»);
6. Чарли Койл («Коламбус»);
7. Джейк Труба («Анахайм»);
8. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);
9. Энтони Манта («Питтсбург»);
10. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);
11. Джейден Шварц («Сиэтл»);
12. Александр Овечкин («Вашингтон»).
Отметим, что в список не попал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, срок контракта которого также истекает 30 июня 2026 года.
