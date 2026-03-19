  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)
7

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Sportsnet составил список из 12 хоккеистов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Расмус Андерссон («Вегас»);

3. Даррен Рэддиш («Тампа»);

4. Джон Карлсон («Анахайм»);

5. Евгений Малкин («Питтсбург»);

6. Чарли Койл («Коламбус»);

7. Джейк Труба («Анахайм»);

8. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);

9. Энтони Манта («Питтсбург»);

10. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

11. Джейден Шварц («Сиэтл»);

12. Александр Овечкин («Вашингтон»).

Отметим, что в список не попал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, срок контракта которого также истекает 30 июня 2026 года.

Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлекс Так
logoТампа-Бэй
logoВегас
logoБаффало
logoДаррен Рэддиш
logoРасмус Андерссон
logoЕвгений Малкин
logoКоламбус
logoДжон Карлсон
logoДжейк Труба
logoЧарли Койл
logoПиттсбург
logoАнахайм
logoЭнтони Манта
logoСтюарт Скиннер
logoАлександр Овечкин
logoСиэтл
logoДжейден Шварц
logoСергей Бобровский
рейтинги
logoБобби Макмэнн
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это если только дань уважения. Врятли его кто-то готов серьёзно рассматривать для подписания
серьезно, Труба и Манта выше Овечкина?
Ответ Jacky_Shadow
Тоже посмеялся. Можно ещё к ним Шварца добавить. У Манты первый внятный сезон за долгие годы, но он не выше уровня Овечкина, который проводит слабый для себя сезон. Самое смешное, что Овечкин может играть и лучше, а вот Манта нет.
Ответ Дмитрий Травницкий
В том то и дело что уже лучше играть он не может. По этому так и низко в рейтинге.
Пингвины всех своих переподпишут наверное
Робертсон получается ОСА, 26 лет , 6-ой сезон, в июле 27 ? Но контракт заканчивается, т.е. летом или подпишут , или на торги. Вряд ли в арбитраж пойдут. Но кто-нибудь может выкатить ему предложение, для Далласа неподьемное.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
