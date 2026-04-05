Малкин – 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков. Среди россиян – 2-й, среди хоккеистов «Питтсбурга» – 3-й

Евгений Малкин – 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков в регулярках.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 57 (18+39) очков в 53 играх при полезности «+12».

За карьеру в рамках регулярок – 1403 (532+871) балла в 1266 матчах.

Малкин стал 23-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 очков. На 22-м месте в списке лучших бомбардиров в истории идет Дэйл Хаверчак (1409 в 1188 играх), на 21-м – Даг Гилмор (1414 в 1474), на 20-м – Адам Оутс (1420 в 1337).

Среди россиян Малкина опережает только Александр Овечкин («Вашингтон», 1684 в 1568).

Среди игроков «Пингвинс» – только Сидни Кросби (1756 в 1417) и Марио Лемье (1723 в 915).