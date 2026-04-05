  • Малкин – 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков. Среди россиян – 2-й, среди хоккеистов «Питтсбурга» – 3-й
26

Малкин – 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков. Среди россиян – 2-й, среди хоккеистов «Питтсбурга» – 3-й

Евгений Малкин – 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков в регулярках.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4). 

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 57 (18+39) очков в 53 играх при полезности «+12». 

За карьеру в рамках регулярок – 1403 (532+871) балла в 1266 матчах. 

Малкин стал 23-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 очков. На 22-м месте в списке лучших бомбардиров в истории идет Дэйл Хаверчак (1409 в 1188 играх), на 21-м – Даг Гилмор (1414 в 1474), на 20-м – Адам Оутс (1420 в 1337). 

Среди россиян Малкина опережает только Александр Овечкин («Вашингтон», 1684 в 1568). 

Среди игроков «Пингвинс» – только Сидни Кросби (1756 в 1417) и Марио Лемье (1723 в 915). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
По идее Джино может и на 1500 замахнуться, надеюсь родная команда продлит своего звездного игрока ещё на пару сезонов за разумные деньги, тем более желание играть за пингвинов у Жени большое, пользу приносит, думаю, что ещё поиграет, главное без травм!
Ответ Alex.K71
По идее Джино может и на 1500 замахнуться, надеюсь родная команда продлит своего звездного игрока ещё на пару сезонов за разумные деньги, тем более желание играть за пингвинов у Жени большое, пользу приносит, думаю, что ещё поиграет, главное без травм!
Джош Йео (вроде правильно написал), пишет что Малкина с большой вероятностью в следующем сезоне не будет в Питтсбурге. Так что возможно это последние его игры на Пингвинс.
Ответ lazurant
Джош Йео (вроде правильно написал), пишет что Малкина с большой вероятностью в следующем сезоне не будет в Питтсбурге. Так что возможно это последние его игры на Пингвинс.
Посмотрим! Возможно своей игрой переубедит команду, что он ещё как может)
Не был бы травматом мог бы и до топ-10 дотянуться.
Ответ Delightful
Не был бы травматом мог бы и до топ-10 дотянуться.
Так же про Лемье и Кросби не были бы травматами могли на 2 место зайти по очкам, Лемье так вообще по голам на первое.
Нужно оставаться еще на сезон
И пробовать пробить 1450 очков
Судя по набранной форме, Женя как минимум еще один год точно сможет попылить
Малыч Глыба, здоровье бы не подводило давно бы этот рубеж преодолел!!!
17 баллов до топ20 (Оутс)
Джино затащил все таки пингвинов в плей-офф.
Какой же абсурд отсутствие в топ 100
Малкин красавчик 👍Молодец так держать.Может ещё и в плей-офф свою статистику улучшить. Главное попасть в плей-офф. У Питсбурга хорошие шансы на плей-офф удачи команде.
Возможно, через 3 сезона Кучеров догонит Малкина. Если будет набирать очки в таком же темпе.
