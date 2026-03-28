«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
«Металлург» победил «Сибирь» в матче первого раунда Кубка Гагарина.
«Металлург» оказался сильнее «Сибири» (3:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Победную шайбу забросил Дерек Барак.
Отметим, что во всех трех встречах новосибирский клуб не смог забить больше одного гола – 1:4, 1:5, 1:3.
Магнитогорский клуб ведет в противостоянии со счетом 3-0, четвертая игра состоится в Новосибирске 30 марта.
Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Гордеев клюшкой ткнул в зубы Джонсону и сразу зассал. Люк-красавчик втащил шпале.
А Металлург с победой. Нужно заканчивать послезавтра, а то от психических все можно ожидать.