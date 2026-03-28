«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол

«Металлург» победил «Сибирь» в матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Металлург » оказался сильнее «Сибири » (3:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Победную шайбу забросил Дерек Барак .

Отметим, что во всех трех встречах новосибирский клуб не смог забить больше одного гола – 1:4, 1:5, 1:3.

Магнитогорский клуб ведет в противостоянии со счетом 3-0, четвертая игра состоится в Новосибирске 30 марта.

Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку