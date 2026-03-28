  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
24

«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол

«Металлург» победил «Сибирь» в матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» оказался сильнее «Сибири» (3:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Победную шайбу забросил Дерек Барак.

Отметим, что во всех трех встречах новосибирский клуб не смог забить больше одного гола – 1:4, 1:5, 1:3.

Магнитогорский клуб ведет в противостоянии со счетом 3-0, четвертая игра состоится в Новосибирске 30 марта.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoКХЛ
logoДерек Барак
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто, фу Сибирь! Широков локтем въехал в голову Исхакова и 3 минуты катался-плевался типо он сам упал.
Гордеев клюшкой ткнул в зубы Джонсону и сразу зассал. Люк-красавчик втащил шпале.
А Металлург с победой. Нужно заканчивать послезавтра, а то от психических все можно ожидать.
Ответ Stepan Moris
Гордеев вообще крыса,так еще и удар отвечать не хотел😂Мешок бесполезный😁
Ответ Stepan Moris
Что называется, " славься, Сибирь"...🤮
Истерика Широкова показывает,что Снеговик уже нами расплавлен )))
Металлург с победой, еще 1 победа и отдыхаем✊✊✊
Сибирь самая слабая команда плей-офф.
Вот примерно так в прошлом сезоне наша Уфа должна была закрывать в третьем матче эту грязную серость. Каждый год это недоразумение болтается где то внизу восьмёрки с непонятными целями.
Ответ ramzk
И чуть за обе щеки ваша Уфа не приняла
Ответ chumakprezpolk
минусуйте но я поддерживаю за обе
Клич "славься Сибирь" приобретает новые краски. Широков, Андреофф и Гордеев знатно Сибирь "прославили".
Кто истеричек в плей офф пустил,ничего не могут кроме подлых ударов 😁😁😁
Сибирь играет грязко, провоцирует, дерется, ломает игроков. В следующем матче закроем серию. Нассал на Снеговика!) С победой.
Ответ Xell
Главное что бы вам во втором круге на вашу сталеварскую шапку не насали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем