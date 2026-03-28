Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку

Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче «Сибири» с «Металлургом».

Нападающий «Сибири » Энди Андреофф получил удаление на 5 минут за удар коленом в первом периоде третьего матча серии Кубка Гагарина с «Металлургом » (0:1, второй период).

Канадец ударил Михаила Федорова , который пытался уйти от силового приема на чистом льду. Сразу после этого произошла стычка.

По итогам эпизода Андреоффу дали 5 минут штрафа, Тимур Ахияров («Сибирь»), Сергей Толчинский и Дерек Барак (оба – «Металлург») получили по малому штрафу.