Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
Косолапов высказался о поражении «Сибири» во 2-м матче серии с «Металлургом».
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2).
Следующая игра состоится 28 марта в Новосибирске.
«Тяжело анализировать по горячим следам, надо пересмотреть матч. Будем разбираться, готовимся к домашней серии.
Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, перезарядимся, обсудим моменты и снова пойдем в бой.
В плей-офф много эмоций: хочется и соперника вывести, и друг друга подзарядить. Мы бьемся друг за друга», – сказал Косолапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Через 2—3матча финиш, выбирайтесь лучше, за шопингом))
