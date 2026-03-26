Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»

Косолапов высказался о поражении «Сибири» во 2-м матче серии с «Металлургом».

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался после поражения во втором матче серии с «Металлургом» (1:5, 0-2).

Следующая игра состоится 28 марта в Новосибирске.

«Тяжело анализировать по горячим следам, надо пересмотреть матч. Будем разбираться, готовимся к домашней серии.

Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, перезарядимся, обсудим моменты и снова пойдем в бой.

В плей-офф много эмоций: хочется и соперника вывести, и друг друга подзарядить. Мы бьемся друг за друга», – сказал Косолапов.