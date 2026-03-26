Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»

Разин высказался об игре «Металлурга» в плей-офф.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мыслями после победы во втором матче серии плей-офф с «Сибирью» (5:1, 2-0).

– Как все перенести на игры в Новосибирске?

– Этот вопрос надо сопернику задать. Нам ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер.

Можно добавить в реализации – Минулин сегодня хет-трик мог делать, – сказал Разин.