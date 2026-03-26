Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
Разин высказался об игре «Металлурга» в плей-офф.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мыслями после победы во втором матче серии плей-офф с «Сибирью» (5:1, 2-0).
– Как все перенести на игры в Новосибирске?
– Этот вопрос надо сопернику задать. Нам ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер.
Можно добавить в реализации – Минулин сегодня хет-трик мог делать, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Хет-трик чего? Горди Хоу? Минуллин сегодня голевой пас на гол соперника отдал.
Хет-трик чего? Горди Хоу? Минуллин сегодня голевой пас на гол соперника отдал.
Моментов у него было больше всех,и бросков наверное тоже )
В Новославске трибуны погонят хозяев вперед, так что Магнитке расслабляться рано и в обороне надо играть еще строже.
В Новосибе будет легче, Сибирь заставят вылезти из окопов, забивай не хочу, главное реализовывать.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем