  • Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
Защитник «Оттавы» Тома Шабо пропустит от шести до восьми недели из-за перелома правой руки, полученного в матче с «Рейнджерс» (2:1).

29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лед, держась за кисть.

Сообщается, что Шабо перенесет операцию и выйдет на лед не раньше финала Восточной конференции, если «Оттава» туда попадет.

В этом сезоне защитник набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 6».

«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Брюса Гарриоча
Если подобная травма нанесена, то должна следовать дисквалификация.
