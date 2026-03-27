Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»

Защитник «Оттавы» Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован.

Защитник «Оттавы » Тома Шабо пропустит от шести до восьми недели из-за перелома правой руки, полученного в матче с «Рейнджерс » (2:1).

29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лед, держась за кисть.

Сообщается, что Шабо перенесет операцию и выйдет на лед не раньше финала Восточной конференции, если «Оттава» туда попадет.

В этом сезоне защитник набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 6».

