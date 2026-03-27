  Кросби из-за травмы не доиграл матч с «Оттавой». Капитан «Питтсбурга» ушел в раздевалку после одной смены во 2-м периоде
Кросби из-за травмы не доиграл матч с «Оттавой». Капитан «Питтсбурга» ушел в раздевалку после одной смены во 2-м периоде



Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби из-за повреждения не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).

38-летний канадец провел восемь смен в первом периоде и лишь одну во втором, сыграв в общей сложности всего 6 минут и 39 секунд.

Как пишет The Athletic, хоккеист прихрамывал на правую ногу по пути в раздевалку.

Это был пятый матч для Кросби после восстановления от травмы колена, которую он получил на Олимпиаде. Из-за повреждения форвард не играл месяц.

В этом сезоне Кросби набрал 64 (28+36) очка в 61 матче чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
травмы
logoОттава
logoПиттсбург
logoСидни Кросби
logoНХЛ
скорее всего рецидив после ОИ(( И : до конца сезона
Очень надеюсь, что это перестраховка и Сид вернётся уже в ближайшем матче.
Ответ Sonnyanderson
Вот объясни мне пожалуйста, как ты хочешь его дотянуть до 8-го места, если он ломается при каждом порыве ветра?
Ответ ovi1000
Не тянет уже пенсильванский маскот.
Пора завершать карьеру, иначе станет абузой для клуба.
4-х очков до топ-7 бомбардиров не хватает, жаль. При этом 7-й, Айзерман, сыграл на 112 матчей больше.
Ответ albert_lucky
При том что половину карьеры играл в более результативное время и в команде с 6-ю членами зала славы.
Ответ Sonnyanderson
Ну, а другую половину в эпоху "мёртвой шайбы"👌
Пора на покой. Уже сама природа противится ненужному нахождению Кросби в лиге.
Ответ Skeleton64
Че ты несешь?))) Чел в 38 идет с графиком больше одного очка за игру. Многие в пике о там мечтали
Вы что курите? Сид предыдущие 2 сезона вообще не ломался и до ОИ не ломался в этом. Старичок вполне может попылить еще пару лет, другой вопрос, а какие достижения еще держат Сида в хоккее?
...одни завистники и комментаторы от бога... спортсмен травму получил... только и рады этому... "пора"... "голубь"... "природа"... "не пиши глупость, умнее будешь выглядеть"...
Ответ krikalev
Он играет с молодыми здоровыми мужиками, хочешь сохранить здоровье иди рыбачить. Его здоровье только его дело.
