Кросби из-за травмы не доиграл матч с «Оттавой». Капитан «Питтсбурга» ушел в раздевалку после одной смены во 2-м периоде
Сидни Кросби из-за травмы досрочно завершил матч с «Оттавой».
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби из-за повреждения не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).
38-летний канадец провел восемь смен в первом периоде и лишь одну во втором, сыграв в общей сложности всего 6 минут и 39 секунд.
Как пишет The Athletic, хоккеист прихрамывал на правую ногу по пути в раздевалку.
Это был пятый матч для Кросби после восстановления от травмы колена, которую он получил на Олимпиаде. Из-за повреждения форвард не играл месяц.
В этом сезоне Кросби набрал 64 (28+36) очка в 61 матче чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Пора завершать карьеру, иначе станет абузой для клуба.