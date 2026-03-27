Кросби из-за травмы не доиграл матч с «Оттавой». Капитан «Питтсбурга» ушел в раздевалку после одной смены во 2-м периоде

Сидни Кросби из-за травмы досрочно завершил матч с «Оттавой».

Нападающий «Питтсбурга » Сидни Кросби из-за повреждения не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).

38-летний канадец провел восемь смен в первом периоде и лишь одну во втором, сыграв в общей сложности всего 6 минут и 39 секунд.

Как пишет The Athletic, хоккеист прихрамывал на правую ногу по пути в раздевалку.

Это был пятый матч для Кросби после восстановления от травмы колена, которую он получил на Олимпиаде. Из-за повреждения форвард не играл месяц.

В этом сезоне Кросби набрал 64 (28+36) очка в 61 матче чемпионата.