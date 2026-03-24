  • «Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года
«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, нанеся 9 бросков в створ ворот за игру.

Этот результат стал худшим в НХЛ с 4 декабря 2003 года. Тогда «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (0:3), также совершив девять бросков.

Отметим, что «Сенаторс» побили клубный рекорд, впервые в истории не дав сопернику попасть в створ более 10 раз. Предыдущее достижение было установлено в 1999 году и позднее дважды повторено – 11 бросков.

«Рейнджерс» идут последними в Восточной конференции, набрав 65 очков за 71 матч, «Оттава» – десятая на Востоке с 83 баллами в 70 играх.

Шестеркин стал 3-й звездой матча с «Оттавой» – 31 сэйв после 33 бросков и 21-е поражение в сезоне

Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Переоснащение идет полным ходом. План Друри явно работает, жаль правда до Ванкувера все равно не дотянутся, но движение бодрое.
Главное - это шоу. Пришли в париках под Зибанежада и в 1000 игре шведа убедительно доказали, что единственного, кто мог вытаскивать такие мертвые игры, они все-таки рановато списали.
Они чё там, до ворот Оттавы не могли доехать? 🤣 Тысячный матч Зибы в перерывах отмечали видимо
Была ещё недавно звёздная и перспективная команда, но Друри удалось полностью ее развалить. Сколько его ещё будут терпеть?
Оказывается, какой исторический матч я застал, пока все готовились к 15 играм следующего дня)
А что за прикол в этом сезоне, играть гостевые матчи в домашних тёмных шлемах? (оттава, в частности).
Да, с эпохи "мёртвой шайбы" так не играли.
Интересно, а какой антирекорд по броскам в створ?
Те же Рейнджерс в 1958-м - 0 бросков против Детройта. Причём у крыльев тогда был 31 бросок в створ!
Есть к чему стремиться!
