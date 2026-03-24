«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч с «Оттавой» – худший результат в НХЛ с 2003 года

«Рейнджерс» нанесли 9 бросков в створ за матч НХЛ – худший результат с 2003-го.

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, нанеся 9 бросков в створ ворот за игру.

Этот результат стал худшим в НХЛ с 4 декабря 2003 года. Тогда «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (0:3), также совершив девять бросков.

Отметим, что «Сенаторс» побили клубный рекорд, впервые в истории не дав сопернику попасть в створ более 10 раз. Предыдущее достижение было установлено в 1999 году и позднее дважды повторено – 11 бросков.

«Рейнджерс» идут последними в Восточной конференции, набрав 65 очков за 71 матч, «Оттава » – десятая на Востоке с 83 баллами в 70 играх.

