Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»

Евгений Малкин не сыграет против «Оттавы».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», который пройдет утром 27 марта по московскому времени.

Российский хоккеист не отправился вместе с командой на выездную игру.

Малкин ранее пропустил матч против «Колорадо» (2:6) из-за травмы верхней части тела.

В этом сезоне форвард набрал 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 50 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 17:32.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: DK Pittsburgh Sports
После этого тура, как раз с Оттавой и поменяются местами в турнирной таблице, а возможно и вообще вне ПО окажутся
Ответ mantruck
Будем честны,они уже слишком выше головы пригнули
Ответ mantruck
С Оттавой может и поменяются, но останутся третьими в дивизионе.
Для того чтобы ехать мимо нужно чтобы айлы, Фила или ещё кто из столицы их опередил.
А там что Оттава , что детройт- без разницы)
Может они решили с Сидом меняться, по графику 3/3 )
По сути Питтсубргу будет легче 3е место в Метро, чем вайлд-кард занять. Поэтому настоящая борьба похоже будет против Айлендерс. Коламбус выглядит фаворит за 2 е место в Метро. А остальные в борбе зща Вайлд , включая Оттаву, сейчас очевидно сильнее.
Материалы по теме
Малкин из-за травмы верхней части тела пропустит игру «Питтсбурга» с «Колорадо»
24 марта, 15:17
