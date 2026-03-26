Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»

Евгений Малкин не сыграет против «Оттавы».

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», который пройдет утром 27 марта по московскому времени.

Российский хоккеист не отправился вместе с командой на выездную игру.

Малкин ранее пропустил матч против «Колорадо» (2:6) из-за травмы верхней части тела.

В этом сезоне форвард набрал 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 50 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 17:32.