Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», который пройдет утром 27 марта по московскому времени.
Российский хоккеист не отправился вместе с командой на выездную игру.
Малкин ранее пропустил матч против «Колорадо» (2:6) из-за травмы верхней части тела.
В этом сезоне форвард набрал 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 50 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 17:32.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: DK Pittsburgh Sports
Для того чтобы ехать мимо нужно чтобы айлы, Фила или ещё кто из столицы их опередил.
А там что Оттава , что детройт- без разницы)