  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат
5

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). На его счету стало 52 (25+27) очка после 69 игр.

40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.

Отметим, что Овечкин добрался до этой отметки за 21 сезон. Он не забил 25 голов только в сокращенном из-за ковида чемпионате-2020/21 (24 шайбы в 45 матчах). Хоу потребовалось 24 сезона со старта карьеры.

Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» – меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рекорды
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoГорди Хоу
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что ни гол у Овечкина в последние годы, то новые рекорды в лиге)
Ответ Alex.K71
При таких внушительных цифрах и объемности статистики это логично, но все равно каждый раз радостно за новый рекорд. Тем более что некоторые из них внушительные и вписываются в историю на долгое время.
А теперь еще и Кучеров в похожий статистический период вступил.
Овечкин великий. Браво Александр!
Александр Величайший.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян
8 марта, 05:25
Потанин об Овечкине: «Он не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, просто играл в хоккей. Именно поэтому и стал лучшим. Александр уже на Эвересте в спортивном плане»
18 февраля, 06:55
Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221
3 февраля, 09:35
Рекомендуем
Главные новости
