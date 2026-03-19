Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). На его счету стало 52 (25+27) очка после 69 игр.

40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу .

Отметим, что Овечкин добрался до этой отметки за 21 сезон. Он не забил 25 голов только в сокращенном из-за ковида чемпионате-2020/21 (24 шайбы в 45 матчах). Хоу потребовалось 24 сезона со старта карьеры.

Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» – меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»