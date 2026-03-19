Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» – меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»
Александр Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне для 40-летнего форварда, а также 922-м в регулярках и 999-м – с учетом плей-офф Кубка Стэнли.
При этом в матче с «Сенаторс» Овечкин провел на льду 12:57 – наименьшее игровое время хоккеиста в этом сезоне. Александр сыграл 2:46 в большинстве, а в равных составах провел 10:11 – меньше всех в команде. Также он набрал полезность «плюс 1».
6 февраля в матче с «Нэшвиллом» (4:2) Александр сыграл 13:15.
В этом сезоне Овечкин набрал 52 (25+27) очков в 69 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
20-й сезон с 25+ шайбами, догнал Хоу, бывшего лидера)
Почему Бывшего? Неужели Обогнал Сашок?
Старость не радость
