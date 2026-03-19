  Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» – меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»
Овечкин сыграл 12:57 против «Оттавы» – меньше всего в сезоне НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и нанес 3 броска при «+1»

Александр Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне для 40-летнего форварда, а также 922-м в регулярках и 999-м – с учетом плей-офф Кубка Стэнли.

При этом в матче с «Сенаторс» Овечкин провел на льду 12:57 – наименьшее игровое время хоккеиста в этом сезоне. Александр сыграл 2:46 в большинстве, а в равных составах провел 10:11 – меньше всех в команде. Также он набрал полезность «плюс 1».

6 февраля в матче с «Нэшвиллом» (4:2) Александр сыграл 13:15.

В этом сезоне Овечкин набрал 52 (25+27) очков в 69 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
20-й сезон с 25+ шайбами, догнал Хоу, бывшего лидера)
Ответ Alex.K71
20-й сезон с 25+ шайбами, догнал Хоу, бывшего лидера)
Почему Бывшего? Неужели Обогнал Сашок?
Старость не радость
Материалы по теме
Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб
сегодня, 01:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Колорадо» принимает «Даллас», «Вашингтон» обыграл «Оттаву», «Каролина» и «Питтсбург» сыграли 6:5, «Рейнджерс» пропустили 6 голов от «Нью-Джерси»
36 минут назадLive
Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб
сегодня, 01:20Видео
Руководители клубов КХЛ считают отсутствие Ротенберга негативом для лиги. За это проголосовали 9 из 18 респондентов
сегодня, 00:47
Стартует Фэнтези Кубка Гагарина. И вам пора собрать команду!
вчера, 22:40Фэнтези
Николай Заварухин: «Встроить Спронга в систему «Автомобилиста» было непросто. В оборонительных действиях ему есть над чем работать. Будем стараться подправить это»
вчера, 21:14
Жамнов о 2:3 от ЦСКА: «Есть погрешности, но ребята молодцы – держали удар. Большинство – отдельный разговор, это неприемлемо. Меня это сильно тревожит»
вчера, 20:57
Уил об 1:2: «Если мы не готовы к «Адмиралу», что будет с ЦСКА или Минском? Все игроки «Динамо» будто спали. Хорошо, что есть еще время переосмыслить это»
вчера, 20:46
Миронов о том, что Ружичка отказался играть с «Ак Барсом»: «Интересы команды важнее личных амбиций. Это его дело. Я не могу за него отвечать, он взрослый человек»
вчера, 20:34
Никитин о ЦСКА: «Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей-офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали»
вчера, 20:19
Жамнов о расторжении контракта с Ружичкой: «Решение осознанное, не спонтанное, все от спортивного блока. Больше добавить нечего. Так произошло, это уже не вернуть»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»
8 минут назад
Грицюк забил Куику кистевым броском под перекладину в игре с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 30 очков в 64 матчах сезона
42 минуты назадВидео
Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У защитника «Рейнджерс» 31 очко в 68 матчах
53 минуты назадВидео
«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
сегодня, 00:21
Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»
вчера, 21:58
Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»
вчера, 21:46
Миронов после 2:3 от ЦСКА: «Достаточно много хорошего было, это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть чуть-чуть времени поработать над ошибками»
вчера, 21:38
Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»
вчера, 21:26
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
вчера, 19:55
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
вчера, 19:45
Рекомендуем