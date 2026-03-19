  Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб
Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб

Александр Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» (2:0, второй перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На девятой минуте второго периода шайба от россиянина отрикошетила в ворота после наброса Расмуса Сандина.

Таким образом, 40-летний форвард забил 25-й гол в нынешнем сезоне и 922-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

Александр также прервал серию из шести матчей без голов. В его активе стало 52 (25+27) балла в 69 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Забив сегодня шайбу Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ кто смог забросить 100 + шайб после 38 лет:
1. Горди Хоу 177
2. Теему Селянне 132
3. Джонни Бьюсик 121
4. Яромир Ягр 120
5. Марк Рекки 104
6. Александр Овечкин 100
Надо Саньку продлить контракт!
Матч ещё не закончился, поэтому ждём 1000-й.
До 1000 одна шайба, её точно забьет в этом сезоне, 25-я в этом, и я всё ещё надеюсь, что увижу от Овечкина 30+ шайб 20-й раз в карьере!
По любому этим голом побил очередной рекорд
Наконец-то забил. А то устал читать всякую нечисть, пока у Михалыча голевая засуха была
Филатов с Аршавиным просто уехали, масть попёрла.
