Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб
Александр Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» (2:0, второй перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На девятой минуте второго периода шайба от россиянина отрикошетила в ворота после наброса Расмуса Сандина.
Таким образом, 40-летний форвард забил 25-й гол в нынешнем сезоне и 922-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
Александр также прервал серию из шести матчей без голов. В его активе стало 52 (25+27) балла в 69 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
1. Горди Хоу 177
2. Теему Селянне 132
3. Джонни Бьюсик 121
4. Яромир Ягр 120
5. Марк Рекки 104
6. Александр Овечкин 100