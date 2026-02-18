  • Спортс
9

Потанин об Овечкине: «Он не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, просто играл в хоккей. Именно поэтому и стал лучшим. Александр уже на Эвересте в спортивном плане»

Владимир Потанин: Овечкин не ставил цель побить рекорд Гретцки, поэтому и побил.

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионата НХЛ

В прошлом году капитан «Вашингтона» превзошел достижение Уэйна Гретцки. На сегодня у россиянина 919 шайб против 894 у канадца. 

«Мне кажется, Овечкин не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, он просто играл в хоккей. Именно поэтому он смог в итоге стать лучшим по количеству шайб.

У Александра не было зацикленности на этом, он просто получал удовольствие от самого хоккея, есть ощущение, что до последнего момента он вообще не считал заброшенные шайбы. Овечкин обладает уникальной способностью отрешиться от всего наносного и сосредоточиться на игре, на успехе команды.

Александр Овечкин уже поднялся на Эверест в спортивном плане, его Эверест – это рекорд Гретцки и золотыми буквами вписанное в историю мирового хоккея имя. На сегодняшний день и еще довольно долго именно Овечкин будет снайпером номер один в мировом хоккее.

Вот Джомолунгма или Эверест. Какая разница – 8 840 или 8 850 метров? Это самая высокая вершина, ты на нее забрался, ты ее покорил и вписал свое имя золотыми буквами в историю, на радость и на гордость всем нам», – сказал Потанин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Владимир Потанин
рекорды
бизнес
НХЛ
Уэйн Гретцки
Норильский никель
Вашингтон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы Норникелем занялся.Зарплаты бы работягам нормальные платил. А то экспертом стал.У себя бы в огороде порядок навёл.
Ну, откуда ты знаешь, что он там ставил или не ставил? Исповедовал его что ли?
Саша забрался на Эверест, а Гретцки в стратосфере
судя по тому как в пустые шакалил, все он думал
На Эверест и Боня поднималась. А Овечкин скорее как прыгун из стратосферы.
У мамы Александра два олимпиййских золота, а у него - ни одного. не надо задвигать про Эверест. Он великий хоккеист, но не достиг всех вершин в своем спорте. Это факт, который Александр осознает, возможно, лучше всех остальных.
Олимпиоником он не был и врядли будет. Жаль очень жаль. Для многих это Эталон карьеры. 🏅 🎇 ✨ 🥅 🏒
Ответ Евгений Шеин
Олимпиоником он не был и врядли будет. Жаль очень жаль. Для многих это Эталон карьеры. 🏅 🎇 ✨ 🥅 🏒
да много великих хоккеистов не были ОЧ и ничего страшного..Менее великими не сали из-за этого
да неужели🤣
