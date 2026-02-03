  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (4:1). Эта игра 1029-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которой форвард отметился результативными действиями.

Овечкин делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с Рэем Бурком. Больше матчей с очками только у Стива Айзермана (1033), Яромира Ягра (1117), Рона Фрэнсиса (1123), Горди Хоу (1132), Марка Мессье (1143) и Уэйна Гретцки (1221).

В этом сезоне 40-летний хоккеист «Кэпиталс» набрал 47 (22+25) очков в 57 матчах при полезности «плюс 5».

Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Они там точно повёрнутые на статистике..
Ответ Shamarin
Они там точно повёрнутые на статистике..
Это что бы Духу было чем заняться!)
У Овечкина сейчас любое результативное действие, это побитие 2-3 рекордов.
Ответ Июль
У Овечкина сейчас любое результативное действие, это побитие 2-3 рекордов.
Именно поэтому лучше бы доигрывал до конца карьеры в Вашингтоне. Там каждый гол – праздник для всех. А здесь будут завышенные ожидания у всех, которые в таком возрасте очень сложно будет оправдывать
Ответ Июль
У Овечкина сейчас любое результативное действие, это побитие 2-3 рекордов.
Надеюсь догадаются посчитать количество нерекордных результативных действий ☝️🧐
Закончит карьеру на 6 месте в этом списке
Заткнул за пояс какую-то бурку)
А сколько Кубков Известий у Гретцки? Раз мы начали считать выставочные турниры.
А выстовочные это скорей ЧМ, таким и остался, и ОИ допрофвремен🤣
