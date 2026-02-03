Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221

Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс » (4:1). Эта игра 1029-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которой форвард отметился результативными действиями.

Овечкин делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с Рэем Бурком . Больше матчей с очками только у Стива Айзермана (1033), Яромира Ягра (1117), Рона Фрэнсиса (1123), Горди Хоу (1132), Марка Мессье (1143) и Уэйна Гретцки (1221).

В этом сезоне 40-летний хоккеист «Кэпиталс» набрал 47 (22+25) очков в 57 матчах при полезности «плюс 5».

Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье