Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян

Никита Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру в лиге.

При этом Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в четырех сезонах подряд (2022/23 – 113 в 82 играх, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78).

Второй результат у Александра Овечкина («Вашингтон ») – 3 сезона подряд (2007/08 – 112 в 82, 2008/09 – 110 в 79, 2009/10 – 109 в 72).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), среди европейцев – Петеру Штястны (Словакия, 6), среди действующих игроков – Коннору Макдэвиду («Эдмонтон », 6, включая текущий).

Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ – 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)