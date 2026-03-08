  • Спортс
Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян

Никита Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг такой отметки в 6-й раз за карьеру в лиге. 

При этом Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 100+ очков в четырех сезонах подряд (2022/23 – 113 в 82 играх, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78). 

Второй результат у Александра ОвечкинаВашингтон») – 3 сезона подряд (2007/08 – 112 в 82, 2008/09 – 110 в 79, 2009/10 – 109 в 72). 

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд), среди европейцев – Петеру Штястны (Словакия, 6), среди действующих игроков – Коннору МакдэвидуЭдмонтон», 6, включая текущий). 

Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ – 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
10 комментариев
Куч- могуч. Надеюсь еще 2 КС возьмет и станет рекордсменом по этому показателю среди россиян. 2000 очков за карьеру тоже выглядят достижимым показателем.
Ответ Alex-Ibra
Куч- могуч. Надеюсь еще 2 КС возьмет и станет рекордсменом по этому показателю среди россиян. 2000 очков за карьеру тоже выглядят достижимым показателем.
Ну вы чего, 6-7 лет карьеры в НХЛ осталось. 1500 очков будет великолепным результатом.
Ответ Alex-Ibra
Куч- могуч. Надеюсь еще 2 КС возьмет и станет рекордсменом по этому показателю среди россиян. 2000 очков за карьеру тоже выглядят достижимым показателем.
при всем уважении к таланту Кучерова, но 2000 очков выглядит недостижимой целью
Лучший российский игрок в НХЛ последних лет 💪💪💪стабильный мастерюга
Не пропускай Куч матчи из-за травм, у него былоб 9-10 таких сезонов уже
В плэйофф ещё надо пошуметь, и заходить в 10 лучших бомбардиров в истории уже к лету.
Великий. По достоинству будет оценён, только по окончанию карьеры.
