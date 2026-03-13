  • Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1100+ очками в регулярках НХЛ. До рекорда Стэмкоса – 37 баллов
Форвард «Тампы» Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

На счету 32-летнего россиянина стало 106 (34+72) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+35». 

За карьеру в рамках регулярок – 1100 (391+709) баллов в 863 играх.

В истории «Тампы» ранее такой отметки достиг только рекордсмен клуба по набранным очкам Стивен Стэмкос (1137 в 1082 матчах). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Уже давно ясно, что Кучеров - главный игрок франшизы. Он такая же легенда, как Гретцки для Эдмонтона, Хоу для Детройта, Лемье для Питсбурга и Овечкин для Вашингтона.
Ответ Андрей Арсентьев
Комментарий скрыт
Ответ Delightful
Комментарий скрыт
Почему чушь то? Комментатор все правильно сказал, Кучеров легенда франшизы Тампы
Я вот не пойму, почему за 2-ой гол Тампы у Куча нету голевой, что за воровство?
Опередит своего баульного лакея, проведя на 200 матчей меньше.
До рекорда Кучерова ещё 37 очков. еще при Стэмкосе в Тампе было ясно что его рекорд временный.
Ответ Александр Филиппов
Если бы кэп не уходил, то не факт, что обошел бы. Может долго играл бы в Тампе Стэм
Ответ Dimash Balatayev
Стэмкос за неполных два сезона в Нэшвилле набрал меньше, чем Кучеров в одном этом сезоне, если бы он остался в Тампе, Никите просто понадобилось бы еще пару сезонов
Может уже в этом сезоне побить рекорд Стэмкоса
Ещё в этом сезоне должен перекрыть рекорд
