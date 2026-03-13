Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1100+ очками в регулярках НХЛ. До рекорда Стэмкоса – 37 баллов

Никита Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1100+ очками в регулярках НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:1).

На счету 32-летнего россиянина стало 106 (34+72) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+35».

За карьеру в рамках регулярок – 1100 (391+709) баллов в 863 играх.

В истории «Тампы » ранее такой отметки достиг только рекордсмен клуба по набранным очкам Стивен Стэмкос (1137 в 1082 матчах).