Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов, еще 4,75 млн – за 10 матчей в НХЛ и 3,25 млн – как подписной бонус
Овечкин заработает 9 млн долларов с бонусами по новому контракту с «Вашингтоном».
Стали известны финансовые подробности нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном».
Сегодня 40-летний россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на один сезон.
Овечкин заработает 1 миллион долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус в размере 4,75 миллиона долларов за проведение не менее 10 матчей за клуб. Также предусмотрен подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов.
Александр – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. В составе столичного клуба он выступает с 2005 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
Комментарии
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Вроде бы 9 в год выходит, но какие-то сомнительные.
3,25 из них он получает бонусом/авансом, остальное тупо зп (я хз, у хоккеистов она как по играм, месяцам или как-то ещё идет).
Бонус в 4,75 млн за 10 игр это же чистое читерство/обход потолка, я так понимаю эта схема работает при однолетнем контракте или для игроков 35+
Тру фанатов это не остановило бы )