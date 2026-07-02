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  4. Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов, еще 4,75 млн – за 10 матчей в НХЛ и 3,25 млн – как подписной бонус

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Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов, еще 4,75 млн – за 10 матчей в НХЛ и 3,25 млн – как подписной бонус
Овечкин заработает 9 млн долларов с бонусами по новому контракту с «Вашингтоном».

Стали известны финансовые подробности нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Сегодня 40-летний россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на один сезон.

Овечкин заработает 1 миллион долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус в размере 4,75 миллиона долларов за проведение не менее 10 матчей за клуб. Также предусмотрен подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов. 

Александр – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. В составе столичного клуба он выступает с 2005 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
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Комментарии

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Чую махинации с потолком.

Вроде бы 9 в год выходит, но какие-то сомнительные.
ОтветMephi027
Чую махинации с потолком. Вроде бы 9 в год выходит, но какие-то сомнительные.
Условные бонусы игроков старше 35 лет не идут в кэп хит. Но!! Если эти бонусы будут активированы, в данном случае речь идет о бонусе за 10 сыгранных игр, что случится с вероятностью 99%, превышение над потолком пойдет в кэпхит следующего сезона.
Ответnnp165
Условные бонусы игроков старше 35 лет не идут в кэп хит. Но!! Если эти бонусы будут активированы, в данном случае речь идет о бонусе за 10 сыгранных игр, что случится с вероятностью 99%, превышение над потолком пойдет в кэпхит следующего сезона.
То есть Макдэвид в 36 лет может подписаться на минималку, взять бонус 20 лямов и пойти за Кубком?
Приятно то, насколько Леонсис ценит легенду франшизы.
ОтветКонстантин Анкл
Приятно то, насколько Леонсис ценит легенду франшизы.
Так он умножил стоимость клуба во много раз, до пришествия Его Величества Вашингтон был убыточен и Леонсис собирался его продавать за мешок картошки, в первый Санин сезон за пару часов было продано 11тыс абонентов(до этого всего ходило 3-4тыс)
ОтветКирилл19
Так он умножил стоимость клуба во много раз, до пришествия Его Величества Вашингтон был убыточен и Леонсис собирался его продавать за мешок картошки, в первый Санин сезон за пару часов было продано 11тыс абонентов(до этого всего ходило 3-4тыс)
Всё это понятно. Просто моя эмоциональная реакция на то, как кто-то под одним из недавних постов на эту тему написал, что он не нужен клубу и болельщикам.
Да, какая разница, нам болельщикам? Главное, что еще сезон отыграет в сильнейшей лиге мира!
А почему бонус за 10 матчей не идет под кепку? И почему тогда другие клубы так не делают? Или это из-за того что контракт однолетний?
ОтветPredatorMax
А почему бонус за 10 матчей не идет под кепку? И почему тогда другие клубы так не делают? Или это из-за того что контракт однолетний?
Потому что бонус не идет под кепку, если 35+ лет хоккеисту и контракт на 1 год
Ответwitalik94
Потому что бонус не идет под кепку, если 35+ лет хоккеисту и контракт на 1 год
разве ? может просто переносится на следующий год ?
10 матчей провел и 368 млн рублей в кармане. Хороший бонус ))
У него контракт 4,25 млн
3,25 из них он получает бонусом/авансом, остальное тупо зп (я хз, у хоккеистов она как по играм, месяцам или как-то ещё идет).

Бонус в 4,75 млн за 10 игр это же чистое читерство/обход потолка, я так понимаю эта схема работает при однолетнем контракте или для игроков 35+
ОтветРамиль Кизимов
У него контракт 4,25 млн 3,25 из них он получает бонусом/авансом, остальное тупо зп (я хз, у хоккеистов она как по играм, месяцам или как-то ещё идет). Бонус в 4,75 млн за 10 игр это же чистое читерство/обход потолка, я так понимаю эта схема работает при однолетнем контракте или для игроков 35+
Это полноценный контракт или он только на 10 игр подписал его?Что-то я запутался в этих формулировках,которые объявлены выше
ОтветРамиль Кизимов
У него контракт 4,25 млн 3,25 из них он получает бонусом/авансом, остальное тупо зп (я хз, у хоккеистов она как по играм, месяцам или как-то ещё идет). Бонус в 4,75 млн за 10 игр это же чистое читерство/обход потолка, я так понимаю эта схема работает при однолетнем контракте или для игроков 35+
Верно, ветеранский контракт. Бонус будет в платежке в след сезоне. Как с Зукарелло
Главное на год остался, ещё один рекорд по бъет,сомнений нет.
ОтветDinamik1
Главное на год остался, ещё один рекорд по бъет,сомнений нет.
+++++
Я так понял, что бонусы пойдут под потолок Вашингтона в следующем сезоне
Сказка продолжается, я счастлив - ничего не сказать, отдушина в столь смутное время, жаль, сегодня не пятница
ОтветКирилл19
Сказка продолжается, я счастлив - ничего не сказать, отдушина в столь смутное время, жаль, сегодня не пятница
"жаль, сегодня не пятница"
Тру фанатов это не остановило бы )
ОтветStonedJesus
"жаль, сегодня не пятница" Тру фанатов это не остановило бы )
Мне ещё в очереди за бензином стоять, если он вообще будет
Говорили же, что достаточно инструментов подписать достойный контракт, не обманули)
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