Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов, еще 4,75 млн – за 10 матчей в НХЛ и 3,25 млн – как подписной бонус

Овечкин заработает 9 млн долларов с бонусами по новому контракту с «Вашингтоном».

Стали известны финансовые подробности нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном ».

Сегодня 40-летний россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на один сезон.

Овечкин заработает 1 миллион долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус в размере 4,75 миллиона долларов за проведение не менее 10 матчей за клуб. Также предусмотрен подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов.

Александр – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ , на его счету 929 шайб. В составе столичного клуба он выступает с 2005 года.