Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за 863 матча. Только Ягр, Курри и Петер Штястны были быстрее среди игроков, родившихся не в Северной Америке
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче с «Детройтом» (4:1) и преодолел отметку в 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
32-летний россиянин достиг данного показателя за 863 игры. Это четвертый по скорости результат для хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее были только Петер Штястны (793 матча), Яри Курри (824) и Яромир Ягр (825).
В этом сезоне на счету Кучерова 106 (34+72) очков в 60 играх при полезности «плюс 35».
Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя, уехай он лет в 20 - вряд ли бы набрал в первый сезон даже сотню.