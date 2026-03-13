Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за 863 матча. Только Ягр, Курри и Петер Штястны были быстрее среди игроков, родившихся не в Северной Америке

Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за 863 матча.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче с «Детройтом » (4:1) и преодолел отметку в 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний россиянин достиг данного показателя за 863 игры. Это четвертый по скорости результат для хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее были только Петер Штястны (793 матча), Яри Курри (824) и Яромир Ягр (825).

В этом сезоне на счету Кучерова 106 (34+72) очков в 60 играх при полезности «плюс 35».

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла