  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за 863 матча. Только Ягр, Курри и Петер Штястны были быстрее среди игроков, родившихся не в Северной Америке
21

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче с «Детройтом» (4:1) и преодолел отметку в 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний россиянин достиг данного показателя за 863 игры. Это четвертый по скорости результат для хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее были только Петер Штястны (793 матча), Яри Курри (824) и Яромир Ягр (825).

В этом сезоне на счету Кучерова 106 (34+72) очков в 60 играх при полезности «плюс 35».

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
logoЯромир Ягр
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoЯри Курри
logoНХЛ
Петер Штястны
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Собственно это до сих пор сложно осознать, но Кучеров и есть мастер уровня если не Ягра, то Курри, Штястны, Форсберга, Малкина абсолютно точно. Выдающийся игрок. Если ему позволит здоровье, а стиль игры у него на интеллекте и весьма щадящий, то он поиграет ещё много лет и пепрепишет много европейских рекордов как минимум.
Ответ Алексaндр Молодкин
Комментарий скрыт
Ответ Алексaндр Молодкин
Кучеров явно лучше Курри и Штясны, ещё пару таких сезонов как этот и будет лучше Форсберга и Малкина
Мне про Кучерова понравился эпизод когда они набрали 100500 минут штрафа с Баффало. Когда его удалили и он отправился 5-м игроком на скамейку штрафников. Без какой либо звездности нашел там ведро, перевернул и уселся, хотя наверно мог бы на правах авторитета в команде подвинуть кого-нибудь на скамейке. Скромные люди вызывают симпатии.
Это очень крутой показатель! Выдающийся мастер!
Это еще с учетом, что Штястны уехал в НХЛ лет в 25.
Хотя, уехай он лет в 20 - вряд ли бы набрал в первый сезон даже сотню.
Невероятно крутой!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
