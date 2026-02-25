  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»
61

Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»

Роман Ротенберг: поднимаем дворовый и детский хоккей – все патриотично.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в России.

«Мы регулярно проводим мероприятия «Красной машины», на которых поднимаем дворовый, детский, молодежный хоккей.

Все очень патриотично, потому что все основывается на любви к родине. Наши истоки идут от сборной СССР. И важно понимать, что у нас в России есть все возможности подготовить самых сильных игроков. У нас построено много катков, арен. У нас есть самые современные хоккейные методики. Мы ничем не хуже наших коллег. Нам нужно просто всем вместе объединиться и работать в унисон.

Мы как раз-таки будем этим сейчас заниматься. Прямо сегодня нужно начинать подготовку к Олимпиаде-2030», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о победе на ОИ-2018: «Мы пели гимн России всю ночь, вытащили невероятный финал – незабываемые воспоминания. Готовились к Играм 4 года, начали сразу после Сочи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoКХЛ
logoКрасная Машина-Юниор
Олимпиада-2030
logoМатч ТВ
logoсборная СССР
logoФХР
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
«И особенно подробно мы изучаем патриотичный отъезд в 1989 году в Канаду глубокоуважаемого патриота Вячеслава Александровича Фетисова», — добавил патриотичный гражданин Финляндии Роман Борисович Роттенберг.
Ответ Зефир Зефиров
«И особенно подробно мы изучаем патриотичный отъезд в 1989 году в Канаду глубокоуважаемого патриота Вячеслава Александровича Фетисова», — добавил патриотичный гражданин Финляндии Роман Борисович Роттенберг.
Комментарий скрыт
Ответ Виктор Бутко
Комментарий скрыт
Посмотрите, это Виктор, у него отсутствуют причинно-следственные связи. Если Фетисов тогда был прав, значит сейчас он может рассказывать нам как любить Родину. Виктор прочитайте хотя бы Каштанку.
Слушай блин... А в СССР под "патриотично" какая то экономическая база была так то. Вот я например, из глухого села, у меня там школа, медпункт, работа нормальная, пожрать и тд. И случись что со мной, дети этим так же пользоваться будут. И ипотек им на 50 лет не впарят. И тренер на коробку придёт, мальчишек посмотреть и пригласит талантливых.
Вы 30+ лет что то поднимаете, поднимаете, удивительно что есть граждане, которые эти прорывы видят. Промышленность поднялась, космос поднялся, наука и медицина цветёт, население растёт, хоккей процвёл, в вуз учиться может каждый пойти (за лям в год), трубы магистральные местами чопиками чиним. А, ну и храмы строим, без храмов никак, там поп пояснит за то, что на том свете всё получишь, а здесь не стяжай))) И всё патриотично главно очень.
Главные патриоты в списке Форбс думаю, вот там нормально растёт, не поспоришь)
Ответ 777тч
Слушай блин... А в СССР под "патриотично" какая то экономическая база была так то. Вот я например, из глухого села, у меня там школа, медпункт, работа нормальная, пожрать и тд. И случись что со мной, дети этим так же пользоваться будут. И ипотек им на 50 лет не впарят. И тренер на коробку придёт, мальчишек посмотреть и пригласит талантливых. Вы 30+ лет что то поднимаете, поднимаете, удивительно что есть граждане, которые эти прорывы видят. Промышленность поднялась, космос поднялся, наука и медицина цветёт, население растёт, хоккей процвёл, в вуз учиться может каждый пойти (за лям в год), трубы магистральные местами чопиками чиним. А, ну и храмы строим, без храмов никак, там поп пояснит за то, что на том свете всё получишь, а здесь не стяжай))) И всё патриотично главно очень. Главные патриоты в списке Форбс думаю, вот там нормально растёт, не поспоришь)
Население сейчас нигде не растет кроме Африки и Китая а Индией
Ответ 777тч
Слушай блин... А в СССР под "патриотично" какая то экономическая база была так то. Вот я например, из глухого села, у меня там школа, медпункт, работа нормальная, пожрать и тд. И случись что со мной, дети этим так же пользоваться будут. И ипотек им на 50 лет не впарят. И тренер на коробку придёт, мальчишек посмотреть и пригласит талантливых. Вы 30+ лет что то поднимаете, поднимаете, удивительно что есть граждане, которые эти прорывы видят. Промышленность поднялась, космос поднялся, наука и медицина цветёт, население растёт, хоккей процвёл, в вуз учиться может каждый пойти (за лям в год), трубы магистральные местами чопиками чиним. А, ну и храмы строим, без храмов никак, там поп пояснит за то, что на том свете всё получишь, а здесь не стяжай))) И всё патриотично главно очень. Главные патриоты в списке Форбс думаю, вот там нормально растёт, не поспоришь)
Ну кстати, в ВУЗ сейчас поступить сильно проще, чем в СССР. Мест на бюджет намного больше. Мой отец в конце 80х закончил не самую плохую школу в Ярославле, и из его класса только 8 человек поступили в ВУЗ. Остальные - кто в армию, кто в техникум, кто пошел работать год, чтобы на следующий год попытаться пересдать экзамены и поступить. Я в конце 00х закончил обычную школу в райцентре Ярославской области, так с моего класса человек 15 поступили в ВУЗ на бюджет.
Но, как я понимаю, в последние годы пошла тенденция что в 10ый класс стало сложнее перейти, всё больше 9классников склоняют к поступлению в колледжи и техникумы.
Где же ты раньше был? Когда сами за коробками следили, заливали шлангами из подвала ближайшего дома. Да и с футболом так же. Искали сварщиков, ворота варили. И это в Москве было. Три коробки было, всё снесли, поддержали
Ответ Игорь Иванов
Где же ты раньше был? Когда сами за коробками следили, заливали шлангами из подвала ближайшего дома. Да и с футболом так же. Искали сварщиков, ворота варили. И это в Москве было. Три коробки было, всё снесли, поддержали
да, сейчас смотришь на площадки пустые и думаешь, а мы раньше дрались за поле с воротами, чтобы потом на поле не драться из-за споров был гол или нет. Трубы воровали, чтобы ворота сварить
Ответ Игорь Иванов
Где же ты раньше был? Когда сами за коробками следили, заливали шлангами из подвала ближайшего дома. Да и с футболом так же. Искали сварщиков, ворота варили. И это в Москве было. Три коробки было, всё снесли, поддержали
Вам повезло, воду-то где брали, она нынче дорогая , как нам объясняют в ЖКХ.
Что-то его сегодня мощно так накрыло.
Новая партия оказалась гораздо качественнее того, что подвозили в начале сезона.
Хоккей, который основывается на любви к родине? Это что-то новое в спорте. Обычный хоккей основывается на физической, технической и тактической подготовке, а у этих на патриотизме. Следующим шагом будет организация соревнований по принципу патриотизма. Кто сильнее любит родинку и вошьдя, тот и чемпион. Гойда!
Ответ befree
Хоккей, который основывается на любви к родине? Это что-то новое в спорте. Обычный хоккей основывается на физической, технической и тактической подготовке, а у этих на патриотизме. Следующим шагом будет организация соревнований по принципу патриотизма. Кто сильнее любит родинку и вошьдя, тот и чемпион. Гойда!
а что, есть же вид спорта, где бокс, а потом шахматы!
Так уже после Сочи 2014 готовимся......Почему опять надо начинать????Я запутался.
А у нас во дворе сделали коробку с трибунами, раздевалками и искуственным льдом. 3 года прошло. Теперь на этом месте дом построили.
Ответ Алехин
А у нас во дворе сделали коробку с трибунами, раздевалками и искуственным льдом. 3 года прошло. Теперь на этом месте дом построили.
По методичке Ротенбергов? Очень патриотично. Наверно дети спасибо говорят?
Ответ Железная Леди
По методичке Ротенбергов? Очень патриотично. Наверно дети спасибо говорят?
Ага и поклоны бьют.
я бы тоже был патриотом страны, если б у меня папа миллиардер .
Это какое-то наказание нашему хоккею. Невозможного читать бредятину этого "гения хоккейной мысли"
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о том, что не полетел на финал ОИ: «Наша родина здесь. Если выбирать между тем, чтобы смотреть Игры в Милане или работать с детишками в Балашихе, я выберу Балашиху. Что и сделал»
22 февраля, 15:11
Ротенберг о «Красной Машине-Юниор»: «Все ребята в академии – патриоты. Не только спорт, но и правильные ценности – вот что важно. Мы так воспитываем наших детей»
21 февраля, 13:15
Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»
21 февраля, 10:25
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
32 минуты назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем