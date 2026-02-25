Роман Ротенберг: «Поднимаем дворовый и детский хоккей. Все патриотично, на любви к родине – истоки идут от сборной СССР. У нас много катков и современные методики – мы ничем не хуже коллег»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в России.
«Мы регулярно проводим мероприятия «Красной машины», на которых поднимаем дворовый, детский, молодежный хоккей.
Все очень патриотично, потому что все основывается на любви к родине. Наши истоки идут от сборной СССР. И важно понимать, что у нас в России есть все возможности подготовить самых сильных игроков. У нас построено много катков, арен. У нас есть самые современные хоккейные методики. Мы ничем не хуже наших коллег. Нам нужно просто всем вместе объединиться и работать в унисон.
Мы как раз-таки будем этим сейчас заниматься. Прямо сегодня нужно начинать подготовку к Олимпиаде-2030», – сказал Ротенберг.
Вы 30+ лет что то поднимаете, поднимаете, удивительно что есть граждане, которые эти прорывы видят. Промышленность поднялась, космос поднялся, наука и медицина цветёт, население растёт, хоккей процвёл, в вуз учиться может каждый пойти (за лям в год), трубы магистральные местами чопиками чиним. А, ну и храмы строим, без храмов никак, там поп пояснит за то, что на том свете всё получишь, а здесь не стяжай))) И всё патриотично главно очень.
Главные патриоты в списке Форбс думаю, вот там нормально растёт, не поспоришь)
Но, как я понимаю, в последние годы пошла тенденция что в 10ый класс стало сложнее перейти, всё больше 9классников склоняют к поступлению в колледжи и техникумы.