Ротенберг о победе на ОИ-2018: «Мы пели гимн России всю ночь, вытащили невероятный финал – незабываемые воспоминания. Готовились к Играм 4 года, начали сразу после Сочи»

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: пели гимн России всю ночь.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он был главой штаба сборной на турнире.

Напомним, на Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

– Исполнилось восемь лет с тех пор, как сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. На днях прошел финал хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане, где победила сборная США. Какие ваши эмоции?

– Вспоминается самое яркое, как мы готовились четыре года. Это началось в 2014 году, сразу после Олимпиады в Сочи. Очень долго думали, как нам правильно выстроить олимпийский цикл, найти игроков. Здесь командная работа, совместно со всеми клубами. Мы вернули многих ребят из Америки, нашли возможность профинансировать наших звезд. Это большая совместная работа, в которой участвовали все – министерство спорта РФ, администрация президента, наши хоккейные клубы, частные инвесторы.

Дальше мы совместно с тренерским штабом все четыре года работали, чтобы собрать самую сильную команду. Мы понимали, как важно вернуть хоккейное золото в Россию спустя 26 лет. Последний раз побеждать на Олимпиаде нам удавалось в 1992 году. Мы знали, какая на нас ответственность.

Вложили все в это. И на финишной прямой возникли разные сложности. Политическая ситуация была непростая. Возникало очень много разных мнений, стоит ли нам ехать в Пхенчхан, потому что нас лишили флага и гимна.

Но мы нашли решение – это «Красная машина». Бренд, который мы воссоздали в 2014 году. Так с восьмидесятых называли в Америке нашу великую сборную СССР. И мы нашли компромисс. Предложили Международному олимпийскому комитету (МОК) и Олимпийскому комитету России (ОКР) назвать сборную России как «Красная машина». Потому что в тот момент у нас не было возможности официально называться своим именем.

И мы сделали все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду. Проделали много работы, было много объяснений. Мы рассказывали, что в сердце у нас – Россия. Так и было написано на наших пиджаках: «Россия в нашем сердце». Это был наш девиз. Ну а «Красная машина» – это прямая ассоциация со сборной России.

Мы полностью оделись в красное. И во всем подчеркивали, что мы из России. Да, мы не могли официально придерживаться своей национальной символики. Но пообещали друг другу, что когда завоюем золотую олимпийскую медаль, то споем гимн России. Слава богу, так и получилось. Мы победили на Олимпиаде, мы спели, а капелла российский гимн всей командой. И мы пели наш гимн всю ночь.

Это те незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Ребята вытащили невероятный матч в финале! Очень много интересного в плане подготовки к Олимпиаде. Знаете, на этом турнире нет права на ошибку. У нас была возможность только один раз ошибиться. Мы проиграли первый матч со Словакией и получили очень много критики, давление возрастало. Но мы держали удар и делали все возможное, чтобы добиться максимального успеха, – сказал Ротенберг.

