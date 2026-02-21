  • Спортс
  • Ротенберг о «Красной Машине-Юниор»: «Все ребята в академии – патриоты. Не только спорт, но и правильные ценности – вот что важно. Мы так воспитываем наших детей»
Ротенберг о «Красной Машине-Юниор»: «Все ребята в академии – патриоты. Не только спорт, но и правильные ценности – вот что важно. Мы так воспитываем наших детей»

Основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг заявил, что часть программы подготовки молодого игрока – правильное воспитание.

– Может ли спорт высших достижений в нынешних условиях стать прежде всего инструментом воспитания и формирования ценностей, а не только профессиональной карьерой?

– У нас в академии, да и в целом в хоккее все ребята – патриоты. Мы так воспитываем наших детей. Это и есть часть программы «Красная машина» – это правильное воспитание детей, образование. Мы постоянно делаем все возможное, чтобы наши дети знали всю историю нашей страны со всеми проблемами.

Не только спорт, но и правильные ценности, правильное воспитание – вот что важно. Обязательно и образование: все дети ходят в школу и учатся хорошо. И обязательно – правильное воспитание родителей, которые тоже должны быть частью команды, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Properm.ru
Как Овечкин? Что такое патриотизм то? Уже испохабили его пропагандой. Не поддерживаешь Вову, не патриот....Может там по учебникам Мединского ещё материалы?
Мы постоянно делаем все возможное, чтобы наши дети знали всю историю нашей страны со всеми проблемами...
Он реально не представляет,что Ротенберги-это одна из проблем страны?
Отвалите от детей хотя бы, а, машинисты красные
Отвалите от детей хотя бы, а, машинисты красные
Торопятся заселить свой вирус детям в мозг
Торопятся заселить свой вирус детям в мозг
Вирус "почему они должны жить хуже других".
Когда уже эти ротенберги получат по заслугам - койку и пайку 😡
На Ротенберга, вещающего про патриотизм уже выработался условный 🤮 рефлекс.
Деньги все верните НАРОДУ. "ГАРАНТУ", КОВАЛЬЧУКАМ, АБРАМОВИЧУ... ПЕРЕДАЙ. ВАШИ ДОМА, САМОЛЁТЫ, ЯХТЫ ("ШАХЕРЕЗАДЫ" ВСЯКИЕ)...ПОСТРОЕНЫ НА КРАДЕНОЕ...
"ПАТРИОТ" ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФИНЛЯНДИИ (ПО МАМЕ)...
Правильное воспитание - это быть сыном правильных родителей? Что можешь им рассказать? Какие пабы обязательны для посещения в Лондоне, какие питерские дворы лучше проходить в сопровождении папиной охраны, где лучшие катки в Финляндии?
Патриот с тремя гражданстваит, с тремя незаконными семьями учит детей и их родителей как надо родину любть. Фантастика.
Правильные ценности Ротенберга - иметь паспорта Финляндии, Великобритании и Израиля. Своим детям он тоже их прививает 100%😂
Патриоты нынче как лемминги.
