Ротенберг о «Красной Машине-Юниор»: все ребята в академии – патриоты.

Основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг заявил, что часть программы подготовки молодого игрока – правильное воспитание.

– Может ли спорт высших достижений в нынешних условиях стать прежде всего инструментом воспитания и формирования ценностей, а не только профессиональной карьерой?

– У нас в академии, да и в целом в хоккее все ребята – патриоты. Мы так воспитываем наших детей. Это и есть часть программы «Красная машина» – это правильное воспитание детей, образование. Мы постоянно делаем все возможное, чтобы наши дети знали всю историю нашей страны со всеми проблемами.

Не только спорт, но и правильные ценности, правильное воспитание – вот что важно. Обязательно и образование: все дети ходят в школу и учатся хорошо. И обязательно – правильное воспитание родителей, которые тоже должны быть частью команды, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Так родилась «Красная Машина» – 1972-й, Суперсерия, яркий стиль. Мы обязаны вернуть это величие. Канада и США пытаются так играть, но это создали наши предки»