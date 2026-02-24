«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира

Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале Олимпиады.

Баскетболист «Индианы» Тайриз Халибертон остался под впечатлением от игры вратаря сборной США Коннора Хеллибака в финале олимпийского хоккейного турнира.

«41 сэйв?! Ни Хела себе! (Халибертон обыграл выражение what the hell, «какого черта» – Спортс’‘.)

Поздравляю Коннора Хеллибака и сборную США с возвращением домой с золотом!» – написал восстанавливающийся от травмы ахилла разыгрывающий.

