«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале Олимпиады.
Баскетболист «Индианы» Тайриз Халибертон остался под впечатлением от игры вратаря сборной США Коннора Хеллибака в финале олимпийского хоккейного турнира.
«41 сэйв?! Ни Хела себе! (Халибертон обыграл выражение what the hell, «какого черта» – Спортс’‘.)
Поздравляю Коннора Хеллибака и сборную США с возвращением домой с золотом!» – написал восстанавливающийся от травмы ахилла разыгрывающий.
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Тайриза Халибертона
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
спортс очень хорошо адаптировал. глупо докапываться, когда хорошо.