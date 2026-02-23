Мэттью Ткачак про 41 сэйв Хеллибака в финале ОИ с Канадой: «О его игре будут вспоминать очень долго. Это было выступление суперзвезды, одно из лучших в истории»
Мэттью Ткачак про 41 сэйв Хеллибака в финале ОИ: о его игре будут долго говорить.
Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался об игре вратаря команды Коннора Хеллибака в финальном матче Олимпиады-2026 с Канадой (2:1 ОТ).
32-летний голкипер отразил 41 из 42 бросков. В итоге он был признан лучшим вратарем олимпийского турнира в целом.
«О его игре в этом матче будут вспоминать очень долго. Это было выступление суперзвезды на его позиции. Одно из лучших в истории. Оно обязательно войдет в историю как одно из лучших.
Так и должно быть. Без него мы бы не победили», – сказал Ткачак.
Хеллибак выдал матч жизни. Именно вратарь взял золото для США
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Хеллибак действительно выдал турнир жизни и должен был получить Мвп, ему это нужно было чтобы снять ярлык не чемпионского вратаря важных игр
