Мэттью Ткачак про 41 сэйв Хеллибака в финале ОИ с Канадой: «О его игре будут вспоминать очень долго. Это было выступление суперзвезды, одно из лучших в истории»

Мэттью Ткачак про 41 сэйв Хеллибака в финале ОИ: о его игре будут долго говорить.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался об игре вратаря команды Коннора Хеллибака в финальном матче Олимпиады-2026 с Канадой (2:1 ОТ).

32-летний голкипер отразил 41 из 42 бросков. В итоге он был признан лучшим вратарем олимпийского турнира в целом.

«О его игре в этом матче будут вспоминать очень долго. Это было выступление суперзвезды на его позиции. Одно из лучших в истории. Оно обязательно войдет в историю как одно из лучших.

Так и должно быть. Без него мы бы не победили», – сказал Ткачак.

Хеллибак выдал матч жизни. Именно вратарь взял золото для США