Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»

Дэвин Букер о золоте США: подъем в 5 утра того стоил.

Игрок НБА Девин Букер высказался о победе сборной США над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира – 2:1 с голом в овертайме.

«Подъем в 5 утра точно того стоил!» – написал защитник «Финикса» и двукратный победитель Олимпиады в составе американской сборной.

Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии