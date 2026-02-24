Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
Дэвин Букер о золоте США: подъем в 5 утра того стоил.
Игрок НБА Девин Букер высказался о победе сборной США над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира – 2:1 с голом в овертайме.
«Подъем в 5 утра точно того стоил!» – написал защитник «Финикса» и двукратный победитель Олимпиады в составе американской сборной.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Девина Букера
