Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады

Сидни Кросби может сыграть в финале Олимпиады.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби может сыграть в финале олимпийского хоккейного турнира против США.

38-летний хоккеист пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Главный тренер канадцев Джон Купер заявил, что решение об участии Кросби будет принято незадолго до канала матча, который состоится 22 февраля. Еще один травмированный игрок, защитник Джош Моррисси , не сыграет против США.

Сегодня сборная Канады провела закрытую тренировку. Сообщается, что Кросби принимал в ней участие.

