  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
22

Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады

Сидни Кросби может сыграть в финале Олимпиады.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби может сыграть в финале олимпийского хоккейного турнира против США.

38-летний хоккеист пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Главный тренер канадцев Джон Купер заявил, что решение об участии Кросби будет принято незадолго до канала матча, который состоится 22 февраля. Еще один травмированный игрок, защитник Джош Моррисси, не сыграет против США.

Сегодня сборная Канады провела закрытую тренировку. Сообщается, что Кросби принимал в ней участие.

Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
травмы
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
logoСидни Кросби
logoСборная США по хоккею
logoДжош Моррисси
logoДжон Купер
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень хотелось бы увидеть Кросби в финале . Надеюсь игра будет честная и без грязных приемов
Ответ Даша Л
Очень хотелось бы увидеть Кросби в финале . Надеюсь игра будет честная и без грязных приемов
Ткачуки и без грязи? )
Ответ yesnil
Ткачуки и без грязи? )
Все же Ткачак один конкретный. Брэди, как ни крути, относительно благородный. Всё крысятничество старшему ушло)
У него что-то с правой ногой, колено или пах. Здоровья Сиду , и стать трехкратным!!!
Даже несколько смен Кросби могут изменить ход матча!
Ответ Melnikov1968
Даже несколько смен Кросби могут изменить ход матча!
При каком отставании его еще стоит выпускать , или ты про обратный вариант ?
Ответ Melnikov1968
Даже несколько смен Кросби могут изменить ход матча!
Если он не готов выдать свой максимум, то не сможет.
Ключевой фактор. Почему то с Кросби в составе уверенности в победе кленовых,, ощущается больше..
Ответ suharito
Ключевой фактор. Почему то с Кросби в составе уверенности в победе кленовых,, ощущается больше..
Сборная Дании громко смеётся
Ответ Direct free kick
Сборная Дании громко смеётся
Там возможно была недооценка противника и 1/4 финала ЧМ. Тут возможно титул всей карьеры для Маков
Хотелось бы чтобы сыграл,но уверен Ткачуки начнут на него охоту.
Ответ Alexander91
Хотелось бы чтобы сыграл,но уверен Ткачуки начнут на него охоту.
Да и Макэвой тоже
Ответ klimkamnev
Да и Макэвой тоже
рано писаться, игра даже не завтра
Зачем рисковать и занимать чье-то место в составе? А если доломают, минус один в ростере на принципиальный матч плюс на кону остаток карьеры, если там колено..
По сути нас ждет матч 7й матч плей-офф НХЛ и разницу может сделать вообще любой находящийся площадке и Бубз там не нужен, если на 100% не готов.
Ответ Максим Кочетков
Зачем рисковать и занимать чье-то место в составе? А если доломают, минус один в ростере на принципиальный матч плюс на кону остаток карьеры, если там колено.. По сути нас ждет матч 7й матч плей-офф НХЛ и разницу может сделать вообще любой находящийся площадке и Бубз там не нужен, если на 100% не готов.
Куп уже сказал что такого не будет. Если Кросби не готов на 100%, то занимать место 13-го форварда под лимитированную роль слишком рисковано.
Ответ Gospel of Matthew(s)
Куп уже сказал что такого не будет. Если Кросби не готов на 100%, то занимать место 13-го форварда под лимитированную роль слишком рисковано.
Пойдешь в шесть утра пиво пить в бар? 😁
Ну если здоров, то ждёмс конечно же
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
21 февраля, 14:03
В Онтарио разрешат продавать алкоголь в барах с 6 утра в день финала Олимпиады. Матч Канады с США начнется в 8:10 по местному времени
21 февраля, 12:30
Губерниев о тройке мечты в сборной России: «Овечкин – Малкин – Губерниев. Я бы мог играть, если бы был по таланту как Горди Хоу, но увы»
21 февраля, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем