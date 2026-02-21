Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
Сидни Кросби может сыграть в финале Олимпиады.
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби может сыграть в финале олимпийского хоккейного турнира против США.
38-летний хоккеист пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).
Главный тренер канадцев Джон Купер заявил, что решение об участии Кросби будет принято незадолго до канала матча, который состоится 22 февраля. Еще один травмированный игрок, защитник Джош Моррисси, не сыграет против США.
Сегодня сборная Канады провела закрытую тренировку. Сообщается, что Кросби принимал в ней участие.
Кросби сломали в четвертьфинале Олимпиады. Кажется, все серьезно
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
По сути нас ждет матч 7й матч плей-офф НХЛ и разницу может сделать вообще любой находящийся площадке и Бубз там не нужен, если на 100% не готов.