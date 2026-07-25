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«Матч года». Команда Панарина проиграла команде Сергачева на «СКА-Арене» – 9:10 по буллитам
«Матч года». Команда Панарина проиграла команде Сергачева.

На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге прошел «Матч года».

Российские звезды КХЛ и НХЛ разделились на «Команду Панарина» и «Команду Сергачева».

Победу по буллитам одержала команда Сергачева.

«Матч года»

«Команда Сергачева» – «Команда Панарина» – 10:9 Б (3:2, 2:6, 4:1, 1:0)

0:1 – 16 Мичков

0:2 – 17 Подколзин

1:2 – 17 Полтапов

2:2 – 19 Симашев

3:2 – 20 Марченко

4:2 – 23 Марченко

4:3 – 24 Минтюков

4:4 – 26 Никишин

4:5 – 29 Мичков

4:6 – 30 Рафиков

4:7 – 33  Панарин

4:8 – 37 Мичков

5:8 – 40 Сергачев

6:8 – 41 Овечкин

7:8 – 42 Гридин

8:8 – 46 Сурин

8:9 – 48 Яшкин

9:9 – 58 Романов

10:9 – 60 Протас

Команда Сергачева:

– вратари: Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Максим Дорожко («Амур»);

– защитники: Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Нэшвилл»), Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Даниил Пыленков («Динамо»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»);

– нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Владимир Ткачев («Металлург»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Артем Галимов («Ак Барс»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Константин Окулов («Авангард»), Николай Голдобин (СКА), Егор Сурин («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон»), Матвей Гридин («Калгари»), Валерий Ничушкин («Коламбус»).

Команда Панарина:

– вратари: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Торонто»), Никита Серебряков («Авангард»);

– защитники: Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Миронов («Спартак»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

– нападающие: Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Дмитрий Яшкин («Шанхай»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Максим Шалунов («Локомотив»), Максим Цыплаков («Калгари»), Вадим Шипачев, Александр Жаровский (оба – «Салават Юлаев»), Александр Барабанов («Ак Барс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Михаил Мальцев («Спартак»).

Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе’’

Все, что нужно знать о «Матче года»-2026, где сыграет Овечкин

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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СКА-Арена
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Комментарии

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О, уже восьмой «Матч Года» в этом году!
ОтветSocial Warrior
О, уже восьмой «Матч Года» в этом году!
А ваш "скелетонист" там всё где-то бродит со шлемом?
ОтветSocial Warrior
О, уже восьмой «Матч Года» в этом году!
Причем, во всех этих матчвх на тренерском мостике Ротенберг
Талантище 🤣
Мне просто интересно,с чего тут некоторые умники решили,что хоккеисты в этот фонд не скидываются?Про Ивана Ткаченко тоже не знали,что он благотворительностью занимается и помогает материально,пока он не погиб
Ого, я впервые вижу мазь вьетнамская звездочка как спонсора/партнера чего-либо в спорте
В комментариях боты чтоль?) Иначе как ещё можно объяснить тот бред, который здесь пишут про цены и т.д.)) Ребят, может вам ещё и доплатить, чтобы вы сходили?
ОтветtRIFF
В комментариях боты чтоль?) Иначе как ещё можно объяснить тот бред, который здесь пишут про цены и т.д.)) Ребят, может вам ещё и доплатить, чтобы вы сходили?
Комментарий скрыт
ОтветГолуби в траве
Комментарий скрыт
Всяко лучше чем КХЛ)
Сколько дерьма в комментариях. Бедолаги.
ОтветFausraz
Сколько дерьма в комментариях. Бедолаги.
З-зависть
Я бы сходил. Но я не в Питере.
ОтветСергей П.
Я бы сходил. Но я не в Питере.
ты цены видел?
ОтветПавел Гаврош
ты цены видел?
По-прежнему дешевле, чем на проходной матч Рейнджерс, когда они шли на последнем месте в конференции, кстати.
Сурин либо голый, либо с сигой вышел буллит выполнять, другого объяснения показа повтора во время буллита у меня нет 😀
Что за дебильный показ булок? Мля показывайте сверху! Зачем нам позиция чувака со стабом на коньках?
Показ в стиле первого канала
Сижу на матче, мужички катаются максимально на чилле, но атмосфера шоу есть
Ответmorozov
Сижу на матче, мужички катаются максимально на чилле, но атмосфера шоу есть
Овечкин даже защиту под джерси не стал прятать, ездит как в детском кресле. Харизма!
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