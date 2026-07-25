«Матч года». Команда Панарина проиграла команде Сергачева на «СКА-Арене» – 9:10 по буллитам

«Матч года». Команда Панарина проиграла команде Сергачева.

На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге прошел «Матч года».

Российские звезды КХЛ и НХЛ разделились на «Команду Панарина» и «Команду Сергачева».

Победу по буллитам одержала команда Сергачева.

«Матч года»

«Команда Сергачева» – «Команда Панарина» – 10:9 Б (3:2, 2:6, 4:1, 1:0)

0:1 – 16 Мичков

0:2 – 17 Подколзин

1:2 – 17 Полтапов

2:2 – 19 Симашев

3:2 – 20 Марченко

4:2 – 23 Марченко

4:3 – 24 Минтюков

4:4 – 26 Никишин

4:5 – 29 Мичков

4:6 – 30 Рафиков

4:7 – 33 Панарин

4:8 – 37 Мичков

5:8 – 40 Сергачев

6:8 – 41 Овечкин

7:8 – 42 Гридин

8:8 – 46 Сурин

8:9 – 48 Яшкин

9:9 – 58 Романов

10:9 – 60 Протас

Команда Сергачева:

– вратари : Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Максим Дорожко («Амур»);

– защитники : Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Нэшвилл»), Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Даниил Пыленков («Динамо»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»);

– нападающие : Александр Овечкин («Вашингтон»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Владимир Ткачев («Металлург»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Артем Галимов («Ак Барс»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Константин Окулов («Авангард»), Николай Голдобин (СКА), Егор Сурин («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон»), Матвей Гридин («Калгари»), Валерий Ничушкин («Коламбус»).

Команда Панарина:

– вратари : Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Торонто»), Никита Серебряков («Авангард»);

– защитники : Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Миронов («Спартак»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

– нападающие : Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Дмитрий Яшкин («Шанхай»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Максим Шалунов («Локомотив»), Максим Цыплаков («Калгари»), Вадим Шипачев, Александр Жаровский (оба – «Салават Юлаев»), Александр Барабанов («Ак Барс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Михаил Мальцев («Спартак»).

Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе’’

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